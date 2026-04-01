Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında yer alan ve üzerlerindeki yazı ve şekillerle görüntü kirliliği oluşturan trafo binaları boyanarak daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Görüntü kirliliğine Büyükşehir dokunuşu

01 Nisan 2026 Çarşamba 14:04

BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ İÇİN SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki elektrik trafolarını birer sanat eserine dönüştürerek kent yaşamına dahil ediyor. Kentin farklı yerlerinde yer alan ve üzerinde görüntü kirliliği yaratacak yazı ve şekiller bulunan elektrik trafo binalarını tespit eden Büyükşehir ekipleri, özellikle sprey boyalarla yazı yazılarak görsel kirliliğe neden olan elektrik trafolarını yenileyerek daha modern ve temiz bir görünüme kavuşturuyor.

 

KENT ESTETİĞİNE KATKI SAĞLANIYOR

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, başta İzmit olmak üzere yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalardaki trafo binalarını tek tek elden geçiriyor. Sprey boyalarla yazılan yazılar ve gelişigüzel çizimler titizlikle temizlenirken, trafoların dış yüzeyleri yeniden boyanarak kent estetiğine uygun hale getiriliyor.

 

GÖRSEL KİRLİLİK ORTADAN KALKIYOR

İzmit 17 Ağustos Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte trafo binaları üzerindeki kötü görüntüler ortadan kaldırıldı. Canlı ve uyumlu renklerle boyanan trafolar, bulunduğu çevreyle bütünleşerek daha estetik bir görünüme kavuştu. Gün içerisinde yoğun şekilde kullanılan bu güzergâhta yapılan çalışma sayesinde hem vatandaşların görsel konforu artırıldı hem de kent kimliğine katkı sağlandı.


