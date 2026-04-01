Çayırova’da Nisan ayı kültür-sanat takvimi belli oldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin kültür-sanat şehri kimliği kazandırdığı Çayırova’da, birbirinden güzel tiyatro oyunları, izleyicisiyle bir araya gelecek. Çayırovalı ilçe sakinlerini Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde birçok güzel oyunla buluşturan Çayırova Belediyesi, Nisan ayı içerisinde de 3’ü çocuk, 2’si de yetişkin tiyatrosu olmak üzere 5 tiyatro gösterisini, Çayırovalı tiyatroseverlere sunacak. Tamamı ücretsiz olarak gösterimi gerçekleştirilecek tiyatro oyunları için ise belirlenen takvim şu şekilde açıklandı;

İŞTE TİYATRO TAKVİMİ



12 Nisan Pazar-Bir Masal Bir Şarkı(Çocuk Tiyatrosu), 1. Seans:12.00-2. Seans: 14.00, 18 Nisan Cumartesi-Doktor Panço (Çocuk Tiyatrosu), 1. Seans: 12.00-2.Seans: 14.00, 19 Nisan Pazar-Karınca Kararınca (Çocuk Tiyatrosu), 1. Seans: 12.00-2. Seans: 14.00, 19 Nisan Pazar-Kaynanamın Mirası (Yetişkin Tiyatrosu) saat:19.00, 26 Nisan Pazar-Erkekler Melektir (Yetişkin Tiyatrosu) saat:20.00.” Tüm etkinlikler Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak seyircileriyle buluşacak. Ayrıca, belediyeden yapılan duyuruda çocuk tiyatrolarının 4 yaş ve üzeri izleyiciler için, yetişkin tiyatrolarının ise 8 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğu belirtildi.





