Çayırova’da Nisan ayı kültür-sanat takvimi belli oldu

İŞTE TİYATRO TAKVİMİ
12 Nisan Pazar-Bir Masal Bir Şarkı(Çocuk Tiyatrosu), 1. Seans:12.00-2. Seans: 14.00, 18 Nisan Cumartesi-Doktor Panço (Çocuk Tiyatrosu), 1. Seans: 12.00-2.Seans: 14.00, 19 Nisan Pazar-Karınca Kararınca (Çocuk Tiyatrosu), 1. Seans: 12.00-2. Seans: 14.00, 19 Nisan Pazar-Kaynanamın Mirası (Yetişkin Tiyatrosu) saat:19.00, 26 Nisan Pazar-Erkekler Melektir (Yetişkin Tiyatrosu) saat:20.00.” Tüm etkinlikler Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak seyircileriyle buluşacak. Ayrıca, belediyeden yapılan duyuruda çocuk tiyatrolarının 4 yaş ve üzeri izleyiciler için, yetişkin tiyatrolarının ise 8 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğu belirtildi.