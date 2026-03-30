Kadınlar güçlenecek, Kocaeli büyüyecek

Anne Şehir Merkezi Lotus kapılarını açıyor.

30 Mart 2026 Pazartesi 11:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te hayata geçirdiği Anne Şehir Merkezi Lotus’u 1 Nisan Çarşamba günü itibarıyla hizmete alıyor. Kadın, aile ve çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik destekleri tek çatı altında buluşturacak merkez, kente yeni bir yaşam kompleksi kazandıracak.

1 NİSAN’DA HİZMETE AÇILIYOR

Kadınların, ailelerin ve çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik refahını artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde inşa ettiği Anne Şehir Merkezi Lotus’u 1 Nisan 2026 itibarıyla hizmete sunacak. İzmit’te önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan merkez, kadınların ve ailelerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak.

TEK ÇATI ALTINDA KAPSAMLI HİZMET MODELİ

Anne Şehir Merkezi Lotus, diğer merkezlerden farklı olarak çok yönlü bir yaşam alanı modeli sunuyor. Fiziksel aktivite alanlarından danışmanlık hizmetlerine, sosyal destek programlarından üretim atölyelerine kadar pek çok hizmet aynı çatı altında toplanıyor. Bu sayede kadınlar hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek imkânlara erişirken, aileler de güvenli ve destekleyici sosyal ortamda bir araya gelme fırsatı buluyor.



PSİKOLOG, DİYETİSYEN VE FİZYOTERAPİST DESTEĞİ

Merkez bünyesinde yer alan spor salonundan kadınlar aktif olarak yararlanabilecek. Çocuğu olan annelerin çocukları ise merkez içerisindeki anne yanı sınıfında güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçirebilecek. Ayrıca tesiste sunulan psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleriyle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları bütüncül bir anlayışla destekleniyor.

MERKEZDE SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

İzmit’e yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak proje, yalnızca bir hizmet binası değil; kadınları, aileleri ve çocukları merkeze alan çok yönlü bir yaşam kompleksi olarak tasarlandı. Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde yer alacak “Gönül Bahçem”, “Ana Kafe” ve “Lokomotif Çocuk Köyü” bölümlerinde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu alanların da yakın zamanda hizmete başlaması planlanıyor. Anne Şehir Merkezi Lotus hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0262 318 11 11 numaralı telefondan bilgi edinebiliyor.
