Kocaeli Büyükşehir’den çevreci enerji atağı

’nin iştiraklerive, yenilenebilir kaynaklar ve atıktan enerji üretimiyle milyonlarca kilovatsaat elektrik üreterekkatkı sağladı. Çevre dostu projeler sayesinde atıklar enerjiye dönüştürülürken, sürdürülebilir üretim anlayışıyla önemli birda elde edildi.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir enerji üretimini artırmaya devam ediyor. İSU Genel Müdürlüğü tarafından hidroelektrik, güneş ve biyokütle enerji santrallerinde yürütülen çalışmalar sayesinde suyun, güneşin ve arıtma çamurunun gücü elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 2016-2025 yılları arasında İSU tarafından kurulan HES, GES ve BES tesislerinde toplam 120 milyon 425 bin 300 kWh elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimden elde edilen ekonomik değer ise 194 milyon 797 bin TL oldu.





HES, GES VE BES TESİSLERİ’NDEN BÜYÜK KATKI





İSU’nun yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında hidroelektrik, güneş ve biyokütle enerji santrallerinde önemli üretim gerçekleştirildi.





Hidroelektrik santrallerinde 65,9 milyon kWh, güneş enerji santrallerinde 41,7 milyon kWh ve biyokütle enerji santrallerinde 12,7 milyon kWh elektrik üretimi sağlandı. Bu üretim sayesinde hem çevreye katkı sağlandı hem de kurum bütçesine önemli bir ekonomik değer kazandırıldı.











ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR





Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarından biri olan İZAYDAŞ tesislerinde de atıklar enerjiye dönüştürülerek elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. İZAYDAŞ bünyesinde bulunan LFG (çöp gazı) ve biyogaz tesislerinde 41 milyon 316 bin kWh elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimle yaklaşık 14 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Ayrıca atık yakma tesisinde 17 milyon 497 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi.





ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖNEMLİ ADIM





İSU Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında “TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazandı. Kocaeli Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolüyle enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tüketiminin optimize edilmesi hedefleniyor.





ÇEVRE VE EKONOMİYE KATKI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenebilir enerji ve atıktan enerji üretimi projeleri sayesinde hem çevre korunuyor hem de enerji maliyetleri azaltılıyor. Büyükşehir, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla kentin enerji üretimine katkı sunmaya devam ediyor.