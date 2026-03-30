GTO TEDARİKÇİ GÜNLERİ’NDE AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ BULUŞMASI

Gebze Ticaret Odası
tarafından düzenlenen Tedarikçi Buluşmaları
kapsamında, Akçansa Çimento Sanayi
’nin satın alma birimi ile Oda üyeleri
bir araya getirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel
’in yer aldığı Program çerçevesinde; Akçansa
’nın tedarik zinciri ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren firmalar ile birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Katılımcı firmalar, ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma yetkililerine sunarak yeni iş birlikleri geliştirme ve ticari fırsatlar oluşturma imkânı buldu.
Tedarikçi Alanları:
* Çimento
* Kum
* Çakıl / kırmataş (agrega)
* Beton katkı kimyasalları
* Endüstriyel su
* Kalıp ayırıcı yağlar
* Laboratuvar sarf malzemeleri
* Numune kalıpları
* Palet / ambalaj malzemeleri
* Beton santrali ekipmanları
* Mikser kamyon yedek parçaları
* Beton pompaları ve parçaları
* Konveyör bantları
* Tartım ve otomasyon sistemleri
* Nakliye ve lojistik hizmetleri
* Makine bakım ve servis hizmetleri
* Laboratuvar test hizmetleri
* İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
* Muhasebe ve yazılım hizmetleri
* Akaryakıt hizmetleri
* Elektrik malzemeleri
Gerçekleştirilen görüşmelerde; satın alma süreçleri, teknik şartnameler, tedarik ve kalite prosedürleri ile tedarik edilen ürün grupları ve termin sürelerine ilişkin doğrudan bilgilendirmeler yapıldı.
Buluşma sayesinde firmalar, ana sanayi tedarik zincirine entegrasyon süreçlerini daha net analiz etme imkânı bulurken; yeni iş bağlantılarının kurulmasına yönelik somut temaslar da sağlandı.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel firmaların büyük ölçekli tedarik zincirlerine entegrasyonunun sağlanmasının Oda’nın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.
Gebze Ticaret Odası, üyelerinin rekabet gücünü artıran, yerel üretimi destekleyen ve ölçülebilir ticari çıktı oluşturan organizasyonlarını sürdürmeye devam edecektir.