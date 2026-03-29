banner1292
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den yaya ulaşımına güvenli dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir'den yaya ulaşımına güvenli dokunuş

29 Mart 2026 Pazar 20:45

KALDIRIM İMALATI VE TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla şehir genelinde yaya öncelikli ulaşım anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan kaldırımlar yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Başiskele, Gebze, Darıca ve Çayırova’da ihtiyaç duyulan noktalarda eski kaldırımlar sökülerek zemin düzenlemeleri yapıldı. Ardından yeni kaldırım imalatı ve taş döşeme çalışmaları tamamlandı.



VATANDAŞIN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Yapılan düzenlemelerle birlikte cadde ve sokaklar daha güvenli ve düzenli hale getirilirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin titizlikle yaptığı çalışmalar doğrultusunda kaldırım, bordür ve tretuvar düzenlemeleri ile özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için ulaşım daha güvenli hale geliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

