Yuvacık Barajı yüzde 93 doldu, kapaklar açıldı

Kocaeli’de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Barajın tam kapasite doluluğa yaklaşması ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı kapaklar açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı yüzde 93 doldu, kapaklar açıldı

31 Mart 2026 Salı 12:14

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli'nin can damarı olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti. Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranının yüzde 93’e yükseldiği belirlendi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 93’ü bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.  


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Gaz kaçağıyla tatil kabusa dönüştü: “Havaya uçabilirdik“ Gaz kaçağıyla tatil kabusa dönüştü: “Havaya...
Kütüphane personeline motivasyon programı Kütüphane personeline motivasyon programı
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Programı Vali Aktaş’ın Katılımlarıyla Gerçekleştirildi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Programı...
En İyi Oyun Kuşları Gölcük'te Ödüllendirildi En İyi Oyun Kuşları Gölcük'te Ödüllendirildi
Kocaeli'de sağanak sebebiyle alt geçidi su bastı Kocaeli'de sağanak sebebiyle alt geçidi su bastı
Körfez'de eğitim kurumlarına destek sürüyor Körfez'de eğitim kurumlarına destek sürüyor
Gaz kaçağıyla tatil kabusa dönüştü: “Havaya...
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğal gaz sayacı değişimi sonrası apartmanda meydana gelen gaz kaçağı paniğe...

Haberi Oku