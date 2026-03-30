En İyi Oyun Kuşları Gölcük’te ödüllendirildi.

Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen "Körfezin Bir'incisi" Oyun Kuşu Uçurma Yarışması'nda dereceye giren kuş sahipleri ödüllendirildi.





Gölcük Belediyesi, Gölcük Kanatlı ile Kümes Hayvanları Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından büyük bir ilgiyle düzenlenen "Körfezin Bir'incisi" Oyun Kuşu Uçurma Yarışması tamamlandı. Bu yıl 6.’sı düzenlenen yarışmada dereceye giren kuş sahiplerine ödülleri; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen törenle verildi. 160 adayın başvurduğu yarışmada; Oyun Kuşu Ustaları’nda 1. Musa Can-Uğur Yılmaz, 2. İsa Özmen-Erdel Uçar, 3. ise Tepe Mahalle A.Ş. oldu.

Güvercin Tutkunlarından Yarışma Yoğun İlgi

Törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, dernek yöneticileri, STK temsilcileri ve dereceye giren yarışmacılar katıldı. Güvercin tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği yarışmada; Gölcük, Kocaeli ve Marmara bölgesindeki kanatlı kuş yetiştiricileri derneklerinin yöneticileri, kendilerine verdiği destek için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.

Başkan Sezer Yarışmacıları Tebrik Etti

Yarışmada dereceye giren kuş sahiplerini tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yarışmada dereceye giren ve katılan güvercin sahiplerini tebrik ediyor; Dernek Başkanı Sayın Tufan Tabakoğlu, Yarışma Başkanı Sayın Sezgin Aslan ve yönetimi başta olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.





