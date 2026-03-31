Kütüphane personeline motivasyon programı

Kocaeli'de kütüphanelerde çalışan personeller için düzenlenen motivasyon programında çalışanlar hem dinlenme hem de iletişimi güçlendirme fırsatı buldu.

31 Mart 2026 Salı 11:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerde görev yapan tüm personelin katılımıyla düzenlenen organizasyon, yoğun çalışma temposuna kısa mola imkanı sundu.

Samimi ortamda gerçekleşen programda çalışanlar hem dinlenme fırsatı buldu hem de birbirleriyle daha güçlü iletişim kurma imkanı yakaladı. Kurumsal aidiyet duygusunun artırılması hedeflenen etkinlik, personelin motivasyonuna önemli katkı sağladı. 

   
Başarılı personele anlamlı ödül 

Motivasyon yemeği öncesinde ödül töreni de gerçekleştirildi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan görevliye hediye takdim ederek örnek davranışı teşvik etti. Bu jest, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ardından katılımcılar öğle yemeğinde bir araya geldi. Programın devamında ise kütüphanecilik temalı interaktif drama etkinliği gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak yapılan etkinlikte ekip çalışması, iletişim ve mesleki farkındalık konuları eğlenceli şekilde ele alındı. Katılımcıların aktif olarak dahil olduğu drama çalışması ise programa renk kattı. 


Gerçekleştirilen motivasyon programı ile kütüphane personeli hem sosyal bağlarını güçlendirdi hem de mesleki anlamda yeni kazanımlar elde etti. 

