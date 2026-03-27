GENEL:
Kentsel dönüşüm ve imar konuları masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın mart ayı toplantısı Kartepe’de gerçekleştirildi. Toplantıda kentsel dönüşüm başta olmak üzere imar uygulamalarına ilişkin birçok önemli konu ele alındı.

Kentsel dönüşüm ve imar konuları masaya yatırıldı

27 Mart 2026 Cuma 10:21

DAİRE BAŞKANLARI VE MÜDÜRLER KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın ilçe belediyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği mart ayı imar toplantısı Kartepe’de gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ali Serkan Simavlı, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ile belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

 

KREDİ İMKÂNLARI VE KIRMIZI KOT KONULARI ELE ALINDI

Toplantıda kentsel dönüşüm plan notları, Dünya Bankası’nın sunduğu kredi imkânları, ilçe belediyelerinin yetki alanları, otopark yönetmeliği ve bedelleri, projelerde itfaiye onayı, zemin iyileştirme çalışmaları ile MİA (Merkezi İş Alanları) bölgelerinde uygulanan kırmızı kot konuları ele alındı. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ali Serkan Simavlı yaptığı sunumda; kentsel dönüşüm plan notları, Dünya Bankası destekleri ve ilçe belediyelerinin yetki süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.





İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Özgürlük Mahallesi Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı Özgürlük Mahallesi Bilgi Evi ve Aile Sağlığı...
Kartepe'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Heyecanı Kartepe'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Heyecanı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu 2026 Yılı İlk Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu 2026...
Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali...
Çiftçi, kent meydanındaki çalışmaları inceledi Çiftçi, kent meydanındaki çalışmaları inceledi
Şehit Ergün Köncü'nün anısına park ve anıt inşa ediliyor Şehit Ergün Köncü'nün anısına park ve anıt...
Özgürlük Mahallesi Bilgi Evi ve Aile Sağlığı...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırılan yeni bir çalışmanın daha temelinin...

Haberi Oku