Kentsel dönüşüm ve imar konuları masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın mart ayı toplantısı Kartepe’de gerçekleştirildi. Toplantıda kentsel dönüşüm başta olmak üzere imar uygulamalarına ilişkin birçok önemli konu ele alındı.

DAİRE BAŞKANLARI VE MÜDÜRLER KATILDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın ilçe belediyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği mart ayı imar toplantısı Kartepe’de gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ali Serkan Simavlı, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ile belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

KREDİ İMKÂNLARI VE KIRMIZI KOT KONULARI ELE ALINDI





Toplantıda kentsel dönüşüm plan notları, Dünya Bankası’nın sunduğu kredi imkânları, ilçe belediyelerinin yetki alanları, otopark yönetmeliği ve bedelleri, projelerde itfaiye onayı, zemin iyileştirme çalışmaları ile MİA (Merkezi İş Alanları) bölgelerinde uygulanan kırmızı kot konuları ele alındı. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ali Serkan Simavlı yaptığı sunumda; kentsel dönüşüm plan notları, Dünya Bankası destekleri ve ilçe belediyelerinin yetki süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.











