Kartepe’de Arıcılara Üretim Desteği

Kartepe Belediyesi, ilçede arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve bal üretimini artırmak amacıyla arıcılara yönelik kovan ve ekipman desteğinde bulundu.

Başkan Mustafa Kocaman Arıcılarla Buluştu





Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, üreticilerle bir araya gelerek arıcılığın hem doğa hem de tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Kocaman, yerel üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini belirterek arıcılara bol ve bereketli bir sezon diledi.







Teşekkür Etti

Programa katılan Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Meral Deniz arıcılığa verdiği önemden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’a teşekkür etti.

Arıcılığın Gelişmesine Katkı Sağlanıyor

Kartepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kovan ve ekipman desteğinin, ilçede arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlaması ve üreticilerin daha verimli bir sezon geçirmesi hedefleniyor.





