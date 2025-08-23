GENEL:
Sakarya Zaferi: Bir Milletin Dönüm Noktası

Bugün, tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:55

Türk milletinin kaderini belirleyen bu destansı savaş, 23 Ağustos 1921'de başlayıp 22 gün 22 gece sürerek 13 Eylül 1921'de büyük bir zaferle sonuçlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz" emriyle Türk ordusu, Sakarya Nehri'nin doğusunda işgal güçlerine karşı direndi ve onları geri püskürttü.

Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirerek Büyük Taarruz'un önünü açtı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşı oldu. Sakarya Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilanıdır.

Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız videoları aşağıdaki oynatma listesinden izleyebilirsiniz.

