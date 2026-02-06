banner1255
ASAYİŞ:
Kocaeli'de tribünden düşen genç taraftar hayatını kaybetti

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 38. dakikasında yaklaşık 10 metrelik yükseklikten, boşluğa düşerek ağır yaralandı. 3 kez kalbi duran 20 yaşındaki Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti.

06 Şubat 2026 Cuma 10:17

 Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında, maraton tribün doğu blokları alt kata inmek isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesini stadyumun dışında yapan sağlık ekipleri kalbi duran genç taraftar Harda Kaçmaz’a dakikalarca kalp masajı yaptı.  
   
  3 kez kalbi durdu, yaşam mücadelesi veriyor 
  Sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anından sonra 3 kez kalbinin durduğu belirtilen genç taraftar hayatını kaybetti. Genç taraftarı hastanede yalnız bırakmak istemeyen Kocaelisporlu yöneticiler ve ailesi kötü haberle yıkıldı. 
   
  Geçen yıl da Efe Kartal düşmüştü 
  Diğer yandan geçen yıl Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmada tribünden düşen 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay ağır yaralanmıştı. Günlerce yaşam mücadelesi veren Efe Kartal, yeniden ayağa kalkmayı başarmıştı. 
