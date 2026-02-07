Büyükşehir, yılın ilk UKOME toplantısını gerçekleştirdi; D-100’ün iki noktasında hız sınırları değişiyor

KARAYOLLARINDA HIZ LİMİTLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” kapsamında “Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonu ve Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilme Çalışma Grubu” tarafından yapılan çalışmalar ile Karayollarının sorumluluk alanlarında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi’nin de yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda hız limitlerinde düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda EDS Hız Koridorlarından Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasında kalan kesimde 70 km olarak uygulanan hız koridorunun 82 km, Hereke gişeleri ile Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı arasında her iki yönde 82 km olarak uygulanan hız koridorunun ise 110 km olarak uygulanması noktasında İl EDS komisyonu karar aldı. Alınan bu karar ilerleyen günlerde uygulanmaya konulacak.

DİĞER MADDELER KARARA BAĞLANDI

UKOME toplantısında EDS hız limitleri dışında “Yön Düzenlenmesi”, “Araç Trafiğine Kapatma ve Ağır Vasıta Yasağı”, “Taksi Durak Yeri Değişiklikleri ve Bekleme Alanı Talepleri”, “D4 Yetki Belgesi Talepleri”, “Ticari Plaka Talepleri”, “Toplu Taşıma Güzergah Düzenlemeleri ve Hat İhdasları”, “P Plaka Çekme İşlemleri”, “Ticari Plaka Kayıp-Çalıntı ve Mükerrer İşlemleri”, “Sinyalizasyon Düzenlemeleri”, “Otopark ve Otopark Alanı Talepleri ve Karavan Park Yasağı Talepleri” görüşüldü.

TÜM İLÇELERDE ENTEGRE GECE HATLARI OLUŞACAK

Bu maddeler çerçevesinde Kocaeli’de ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla vatandaşların 7/24 faydalanabileceği ve tüm ilçeleri kapsayan entegre gece hatların oluşturulmasına karar verildi. Yine geçtiğimiz günlerde seferlerine başlayan ve ilçelerden Kocaeli Şehir Hastanesi’ne oluşturulan hatların ilgili kararı alındı. Ayrıca Kartepe ilçesinde hizmet veren teleferik tesisine yönelik artan ziyaretçi talebi doğrultusunda, diğer ilçelerden bölgeye erişimin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla yeni toplu taşıma hatlarının hizmete alınmasının kararları verildi.