banner1258
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklarda skolyoz belirtilerine dikkat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen seminerde aileleri bilgilendirmeye devam ediyor. Fizyoterapist Hatice Kübra Gür, çocuklarda görülen skolyoz (omurga eğriliği) farkındalığına dikkat çekerek, skolyozun erken dönemde fark edilmesinin tedavi sürecinde büyük rol oynadığını belirtti.

Çocuklarda skolyoz belirtilerine dikkat

06 Şubat 2026 Cuma 13:08

 BEL SAĞLIĞI VE SKOLYOZ KONUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezi’nde düzenlenen seminerde, çocuklarda bel sağlığı ve skolyoz konusunda ailelere önemli bilgiler aktarıldı. Seminerde fizyoterapist Hatice Kübra Gür, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde omurga sağlığının önemine dikkat çekti. Skolyozun (omurga eğriliği) erken dönemde fark edilmesinin tedavi sürecinde büyük rol oynadığını belirten Gür, ailelere çocuklarında dikkat etmeleri gereken postür bozuklukları ve belirtiler hakkında bilgilendirme yaptı.

 

ÇOCUKLARA BİREBİR DEĞERLENDİRME YAPILDI

Programın ardından çocuklar birebir değerlendirilerek muayene edildi. Ailelerin sorularını yanıtlayan Gür, her çocuğun omurga yapısının farklı olduğunu vurgulayarak, gerekli durumlarda kişiye özel egzersiz ve takip sürecinin önemine değindi. Yapılan değerlendirmelerle aileler, çocuklarının durumu hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

 

AİLELERDE BİLİNÇLENME AMAÇLANIYOR

Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen bu tür bilgilendirici programlarla çocukluk ve ergenlik döneminde omurga sağlığının korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, ailelerin erken dönemde olası postür bozuklukları ve skolyoz belirtilerini fark edebilmesi amaçlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla sürüyor; Otoparkın ilk katı hizmete alındı “KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla...
ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE...
Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım başladı Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım başladı
Gebze Feniş Kavşağı’nda trafik rahat ve akıcı Gebze Feniş Kavşağı’nda trafik rahat ve akıcı
ANKARADA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ ALMAK ANKARADA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE...
Zabıtadan ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli Zabıtadan ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe bölgesinde otopark sorununa kalıcı çözüm getirmesi amacıyla...

Haberi Oku