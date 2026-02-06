banner1258
Ormanya Orman Kütüphanesi’nde “engelsiz iletişim”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesinde hizmet veren Orman Kütüphanesi, sosyal farkındalık odaklı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 7-14 yaş arası görme engelli bireylere yönelik düzenlenen programda katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde masal dinletisine katıldı ve betimlemeli orman gezisiyle doğayı tüm duyularıyla keşfetme fırsatı buldu.

Ormanya Orman Kütüphanesi'nde 'engelsiz iletişim"

06 Şubat 2026 Cuma 09:42

 “HİKÂYELERLE GÖRME” ETKİNLİĞİ

Ormanya Orman Kütüphanesi’nde 7-14 yaş arasındaki görme engelli bireylere özel olarak düzenlenen “Hikâyelerle Görme” etkinliği, doğayla iç içe masal anlatımı ve betimlemeli gezi programıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Program kapsamında gerçekleştirilen betimlemeli Ormanya gezisinde çocuklar, doğayı tüm yönleriyle keşfetme fırsatı buldu. Rehber eşliğinde yapılan detaylı anlatımlarla ağaçlar, hayvan yaşam alanları ve doğal dokular tanıtılırken, sesli betimlemeler sayesinde katılımcılar çevreyi zihinsel olarak canlandırdı. Etkinliğin devamında Ormanya Çocuk Hayvan Çiftliği’ni ziyaret eden çocuklar, koyun, keçi ve tavşanları besleyip onlara dokunarak doğayla birebir temas kurdu. Hem eğitici hem de farkındalık oluşturan etkinlik, çocuklara unutulmaz bir doğa deneyimi sundu.


ETKİNLİKLER YIL BOYU SÜRECEK
Türkiye’nin ilk açık hava konseptli Orman Kütüphanesi yalnızca bir okuma alanı değil; aynı zamanda eğitim, doğa farkındalığı ve sosyal katılım merkezi olarak, yıl boyunca çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler yapmaya devam edecek.

