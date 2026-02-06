Kocaeli’den Hatay’a uzanan dayanışma hikâyesi

Yarın, tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından seferberlik ilan eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başta Hatay’ın Defne ilçesi olmak üzere afet bölgesine tüm imkânlarıyla intikal etti. Arama kurtarmadan sağlığa, barınmadan sıcak yemeğe, psikososyal destekten kalıcı okul yapımına kadar uzanan çalışmalar, yardımın ötesine geçerek bir şehri yeniden ayağa kaldırma sürecine dönüştü.

ASRIN FELAKETİNİN 3. YILDÖNÜMÜ

6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7; aynı gün saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. 21 ilde hissedilen, 11 ilde ağır yıkıma ve binlerce can kaybına yol açan depremler sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet seviyesi 4 olarak ilan edildi ve uluslararası yardım çağrısı yapıldı. Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hatay’ın Defne ilçesinde koordinasyon amacıyla görevlendirildi.

KOCAELİ TÜM BİRİMLERİYLE SAHADAYDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk saatlerinden itibaren başta Hatay Defne olmak üzere afet bölgesinde 12 ayrı afet çalışma grubunda aktif görev aldı. Arama kurtarma, beslenme, barınma, sağlık, altyapı, enerji, haberleşme, psikososyal destek ve enkaz kaldırma çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

ENKAZDAN 82 CAN HAYATA TUTUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 17 araç ve 108 kişilik arama kurtarma personeliyle çok sayıda enkazda görev yaptı. Özellikle ilk 72 saatte yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 82 vatandaş enkazdan sağ kurtarıldı, yüzlerce yaralıya ulaşıldı. Ardından cenaze çıkarma ve enkaz kaldırma süreçlerine de destek verildi.

ANTİKKAPI’DAN GÜNDE ON BİNLERCE SICAK YEMEK

Beslenme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antikkapı A.Ş. ekipleri kritik rol üstlendi. Mobil afet mutfaklarıyla günde 15 bin kişilik üç öğün yemek, 30 bin kişilik çorba ve 15 bin ekmek üretildi. Daha sonra kurulan 575 metrekarelik sabit mutfakta ise her gün 10 bin kap sıcak yemek ve 5 bin adet kahvaltı dağıtıldı. Bu hizmetler şubat ayından haziran ayına kadar aralıksız sürdü.

ÇADIR KENTTEN KONTEYNER KENTE

Barınma alanında da Büyükşehir Belediyesi sahada kalıcı çözümler üretti. Bölgede 2 bin kişilik çadır kentin yanı sıra WC, duş, çamaşırhane, çocuk oyun alanları ve spor sahaları da oluşturuldu. Üç etap halinde 300 konteynerden oluşan konteyner kent tamamlanarak yaklaşık 1200 kişinin barınması sağlandı. Antakya Belediyesi personeli için 40 prefabrik konut kuruldu. Hataylı esnaflar için 555 prefabrik dükkândan oluşan prefabrik çarşılar hayata geçirildi. AFAD koordinasyonuyla Kocaeli’ye getirilen 250 afetzede, Büyükşehir’e ait tesislerde misafir edildi.

DEFNE’DE KOCAELİ HASTANESİ KURULDU

Sağlık alanında atılan en önemli adımlardan biri Defne Kocaeli Büyükşehir Hastanesi oldu. 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasiteli hastanede ameliyathane, röntgen ve diş üniteleri yer aldı. Hastanede 12’si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli görev yaptı. Bunun yanı sıra eczacılık hizmetleri, dezenfeksiyon çalışmaları ve salgın hastalıkları önleme faaliyetleri yürütüldü. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde açılan Kocaeli Kadınları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de depremzedelere hizmet verdi.

PSİKOSOSYAL DESTEK VE ÇOCUKLARA MORAL

Afetin ilk anlarından itibaren iki ay boyunca psikolog, PDR uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekipler afetzedelere psikososyal destek sundu. Çocuklara yönelik etkinlikler, oyun alanları ve 23 Nisan organizasyonlarıyla normalleşme sürecine katkı sağlandı.

ALTYAPI, ENKAZ VE KALICI ÇÖZÜMLER

Büyükşehir ve İSU ekipleri aylar boyunca altyapı çalışmalarını sürdürdü. Binlerce metre içme suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı, tankerlerle su temini sağlandı. 48 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda iki ayda 200’ün üzerinde enkaz kaldırıldı. Eğitim alanında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve STK iş birliğiyle 12 derslikli kalıcı okul yapımına başlandı. Proje, afet sonrası güvenli ve dirençli yapı anlayışıyla planlandı.

BİR YARDIM DEĞİL, BİR DAYANIŞMA HİKÂYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat depremleri sonrası yürüttüğü çalışmalar, yalnızca afetin ilk günleriyle sınırlı kalmadı; aylar süren bir iyileşme ve yeniden inşa sürecine dönüştü. Arama kurtarmadan sağlığa, barınmadan eğitime uzanan bu kapsamlı seferberlik, asrın felaketinde Kocaeli’nin sahadaki güçlü varlığını ortaya koydu.