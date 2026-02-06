Büyükşehir’den Hataylı afetzedelere vefa ziyareti

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da dayanışmayı yeniden yeşertti. 50 kişilik heyetle yapılan ziyaret kapsamında öğrencilere hediyeler verildi, fidanlar toprakla buluşturuldu ve afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

KOCAELİ’DEN TÜRKİYE’YE ÖRNEK AFET PLATFORMU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından afet yönetiminde kurumsal iş birliğini güçlendirmek amacıyla 40 sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumuyla protokoller imzalayarak Kocaeli Afet Platformu’nu (KAF) hayata geçirdi. Platform, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla eğitim, tatbikat ve koordinasyon faaliyetleri yürütüyor; afet öncesi, sırası ve sonrasında müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

GÖNÜLLÜ DAYANIŞMASI HATAY’A ULAŞTI

KAF bünyesinde yer alan sivil toplum kuruluşları, gönüllülük esasına dayalı olarak hazırladıkları binlerce hediye çantasını Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Hatay’daki öğrencilere ulaştırdı. Bu çalışmalarla depremden etkilenen çocuklara moral verilmesi ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesi amaçlandı.

DEPREM SONRASI BÜYÜKŞEHİR’İN KRİTİK MÜDAHALELERİ

6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın’ın koordinasyonunda afet bölgesinde kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda 2 bin kişilik çadır kent ve 1200 kişilik konteyner kent kuruldu. Defne Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, diş hastanesine dönüştürüldü. Bölgede 6 bin 140 metre içme suyu hattı ile 6 bin 590 metre kanalizasyon şebekesi inşa edildi. Eğitim altyapısına katkı sunmak amacıyla okul yapımı gerçekleştirildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde Kocaeli Kadınları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete alındı. Ayrıca binlerce ayni yardım ve kapsamlı lojistik destek sağlandı.

DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE HATIRA VE DAYANIŞMA

Depremin üzerinden geçen üç yılın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KAF’a bağlı sivil toplum kuruluşları Hatay’daki okulları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı. Hatıra ormanı alanında gerçekleştirilen fidan dikimiyle hem depremde hayatını kaybedenler anıldı hem de geleceğe kalıcı bir iz bırakıldı. Ziyaretler, afet farkındalığını artırmak ve sürdürülebilir iş birliği ağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR’İN SÜREKLİ DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’tan Haziran ayına kadar Antikkapı’ya bağlı afet tırları ve sabit mutfaklar aracılığıyla deprem bölgesinde 1 milyonun üzerinde sıcak yemek dağıttı. Toplamda 1709 personel ile yüzlerce araç ve iş makinesi, afet bölgesinde aylarca görev yaparak iyileşme sürecine katkı sundu.