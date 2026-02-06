banner1255
Büyükşehir, yarıyıl tatilinde 689 okulu ilaçladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılını kapsayan 15 günlük yarıyıl tatili boyunca il genelindeki okullarda haşere ve kemirgenlere karşı kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında yapılan uygulamalarla öğrencilerin tatil dönüşünde sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmesi amaçlandı.

06 Şubat 2026 Cuma 11:12

 HAŞERE VE KEMİRGENLERE KARŞI UYGULAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yıl boyunca sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi halk sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadele ediyor. Okulların 16 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il genelindeki ilk ve ortaöğretim düzeyindeki 689 okulda ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

 

ÜREME NOKTALARI HEDEF ALINDI

Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri; okul lavaboları, ardiye alanları, kalorifer ve kazan daireleri gibi zararlı canlıların üreme odaklarını oluşturan bölgelere yoğunlaştı. Özellikle çocukların ortak kullanım alanlarında yapılan uygulamalarla sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulması hedeflendi. Yetkililer, gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla vektör ile bulaşabilen hastalıkların önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti. Uygulamalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı, tür seçici ve doğanın dengesini bozmayan ürünler kullanıldığı vurgulandı.

