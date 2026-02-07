Dilovası’nda Anlamlı Etkinlik: “Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele”

Dilovası, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projede, aile bağlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konuları masaya yatırıldı.

KOCAELİ – İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (PRODES) kapsamında desteklenen, Avrasya Gazeteciler Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi paydaşlığında hayata geçirilen "Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele" projesinin panel ve belgesel gösterimi Dilovası’nda gerçekleştirildi.

Yılport Anadolu Lisesi’nde Geniş Katılım

2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Yılport Anadolu Lisesi’nde yoğun bir katılımla yapıldı. Programa; Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, daire müdürleri, ilçe başkanları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Milletvekili Yaman: “Aile En Güçlü Kalemizdir”

Panelde gençlere hitap eden Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, toplumsal yapının temel taşı olan ailenin önemine dikkat çekti. Sağlıklı bir geleceğin ancak güçlü aile bağlarıyla kurulabileceğini belirten Yaman, bağımlılıkla mücadelede aile içi iletişimin kritik rol oynadığını vurguladı.

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ise gençlere hitaben yaptığı konuşmada, başarıya giden yolun çok çalışmaktan ve sürekli araştırma yapmaktan geçtiğini belirterek onlara akademik hayatlarında tavsiyelerde bulundu.

Dijital Platformda Kamuoyuna Sunuldu

Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ve materyallerin, geniş kitlelere ulaşması amacıyla www.ailesevgisi.com internet adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi. Etkinlik sonunda, proje koordinatörü ve İKTAV Araştırma Merkezi Başkanı İsmail Kahraman, projeye katkı sunan isimlere teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Deprem Gerçeği Fotoğraflarla Hatırlatıldı

Programın ardından, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü dolayısıyla İKTAV tarafından hazırlanan “Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi” gezildi.

Ziyaretçiler; 17 Ağustos 1999 Kocaeli Gölcük depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş depremine kadar uzanan süreçteki gazete manşetlerini ve tarihi fotoğrafları inceleme imkanı buldu. Sergi, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hafızalarda tazeledi.