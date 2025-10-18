Gebze’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 09:39