banner1190
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir daireden yayılan kötü koku üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü buldu. İki kişinin de üzerinde bıçak yaralarının olduğu iddia edildi.

Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:51

 Olay, Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
  Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü. 
  Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Polisan'da kimyasal sızıntı: Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın"...
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Bombalı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı Bombalı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı Motor arızası veren yabancı plakalı aracını...
Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası: 488 polis sahaya indi Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası:...
Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler: Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta sızıntı meydana geldi....

Haberi Oku