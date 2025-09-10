Büyükşehir Zabıtası’ndan yolda kalan aileye destek eli

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, araçlarının yakıtı biten bir aileye çekici desteği sağlayıp ihtiyaçlarını karşılayarak çocuklarının tedavisi için Ankara’ya ulaşmasına yardımcı oldu.

ZABITA SADECE DENETLEMİYOR, DESTEK OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği insan odaklı projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ederken, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı da vatandaşlara yönelik birçok destek çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak çocuklarının tedavisi için Kocaeli’ye gelen bir aileye gösterilen yardımsever yaklaşım, Büyükşehir Zabıtası’nın insan odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

YOLDA KALAN VATANDAŞIN UMUDU OLDULAR

Kastamonu’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gelen ve buradan Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen çocuklarını götürmek için yola çıkan bir vatandaş, yakıtının bitmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracının yakıtı biten vatandaşın yardımına Büyükşehir Zabıta ekipleri yetişti. Büyükşehir Belediyesi ve Zabıta ekipleri tarafından ihtiyaçları karşılanan aile, zabıta ekiplerinin yardımı ile çocuklarının tedavisi için bir sonraki durak olan Ankara Şehir Hastanesi’ne doğru güvenli bir şekilde yola çıktı.



(Ömer İLGEÇ)