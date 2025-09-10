banner1190
KOSKEM, 68 kişiyi hayata bağladı

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri, Kocaeli sahillerinde boğulmalara karşı hayat nöbetini sürdürüyor. Ekipler, 1-7 Eylül tarihleri arasında 68 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Sezon başından bu yana toplam kurtarılan kişi sayısı 1.893 oldu.

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:43

 KOSKEM SON 1 HAFTADA 68 VATANDAŞI KURTARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 1-7 Eylül tarihleri arasında görev sahası ve çalışma saatleri içerisinde 68 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı. Görev bölgelerinde ayrıca 7 kişiye de ambulans birimleri tarafından sağlık hizmeti verildi. 2025 yaz sezonunun başladığı günden bu yana toplam 1.893 kişi, KOSKEM ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

 

13 SAHİLDE VATANDAŞLAR KOSKEM İLE GÜVENDE

KOSKEM ekipleri, 9’u mavi bayraklı olmak üzere toplam 13 plajda profesyonel kadrosuyla görev yapıyor. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cebeci’de 27, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 17, Kerpe’de 5, Seyrek’te 3, Bağırganlı’da 3, Darıca’da ise 10 olmak üzere toplam 68 vatandaş KOSKEM’in hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

(Ömer İLGEÇ)

