Büyükşehir, Soydaş gençleri Kocaeli’de ağırlıyor

KANDIRA’DA EĞİTİM KAMPI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Baltürk Derneği ortaklığında düzenlenen “Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı”, 8 Eylül Pazartesi günü başladı. 5 gün sürecek program kapsamında Bulgaristan’dan gelen öğrenciler Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde eğitim alıyor. Öğrenciler 5 gün süren eğitim programının ardından cumartesi günü de kentin tarihini, kültürünü ve güzelliklerini görebileceği bir geziyle ödüllendirilecek.

KERPE VE KUMCAĞIZ’DA KAMP, KANDIRA’DA EĞİTİM

Bulgaristan’dan gelen öğrenciler, Kerpe ve Kumcağız sahillerindeki kamplarda kalarak bir hafta boyunca eğitim alacak. Beş gün sürecek eğitimler, günde 10 saatlik yoğun programlarla devam edecek. Toplam 35 öğrenci, sivil toplum alanında teorik ve uygulamalı eğitimler görecek. Eğitimlerin son gününde gala yemeği ve sertifika dağıtımı yapılarak öğrencilerle daha yakından bir tanışma ortamı sağlanacak.

AMAÇ, EĞİTİMLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK

Akademinin en önemli hedefi, Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman azınlığın toplum içerisinde daha etkin rol üstlenebilmesine katkı sağlamak. Bulgaristan’ın tarih boyunca krallık, sosyalist ve demokratik dönemlerinde değişmeyen baskı politikalarına dikkat çekilen projede, gençlerin eğitim yoluyla güçlenmesinin bir zaruret olduğu vurgulanıyor. Eğitimli gençlerin, hem Türk ve Müslüman azınlığa hem de Bulgaristan’daki genel topluma yönelik sivil toplum faaliyetlerine ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

BİR GENÇ, BİR TOPLUMU ETKİLEYEBİLİR

Yaklaşık 6 milyonluk Bulgaristan nüfusunun içinde 1,5 milyon civarında Türk ve Müslüman azınlık bulunuyor. Proje kapsamında yetiştirilecek gençlerin, yalnızca azınlık topluluklarına değil, ülke genelindeki tüm sivil toplum çalışmalarına yön verebilmesi hedefleniyor. Bu nedenle özellikle gençlerin yanı sıra, siyasi parti üyeleri ve Bulgaristan’daki sivil toplum kuruluşlarının da bu eğitimlerden dolaylı olarak faydalanması planlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)