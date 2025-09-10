banner1190
GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’den başarıya tatil ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, LGS’de tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve YKS’de ilk 1000’e giren başarılı öğrencileri Kerpe ve Kumcağız Gençlik ve Spor Kamplarında ağırladı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:45

 KAMPLAR BAŞARILI ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLDİ

Eğitim yatırımları ve faaliyetleriyle Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’daki gençlik ve spor kamplarını LGS ve YKS’de başarı elde eden öğrencilerin hizmetine sundu. LGS’de tam puan alarak birinci olan ve YKS’de ilk 1000’e giren Kocaelili gençler, Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir parçası olan Kerpe ve Kumcağız Gençlik ve Spor Kamplarında ağırlandı. Başkan Tahir Büyükakın’ın bir hediyesi olarak, mavi ile yeşilin buluştuğu bu kamplarda tatil yapma imkânı bulan başarılı gençler, aileleriyle birlikte enerji depolama fırsatı yakaladı.

 

KAMP TARİHLERİ DÖRT DÖNEM OLARAK BELİRLENDİ

Bu yıl kamp programı 25-27 Temmuz, 12-14 Ağustos, 19-21 Ağustos ve 22-24 Ağustos tarihleri olmak üzere dört ayrı dönemde gerçekleştirildi. Sınavlarda başarı gösteren öğrenciler ve aileleri, bu tarihlerde Kerpe ve Kumcağız Kamplarında Kandıra’nın mavi bayraklı sularında yüzmenin tadını çıkardı. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kamplarda misafir memnuniyeti ön planda tutuldu.

 

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR VE İZLENİMLER

LGS’de tam puan alarak birinci olan Fatıma Zehra Yavaş, “Kumcağız Gençlik Kampı çok güzel bir yer. Ailemle birlikte harika vakit geçiriyoruz. Bizi buraya davet edenlere teşekkür ederim” dedi. Türkiye birincisi Yiğit Ege Demir ise, “Birinci olduğum için çok mutluyum. Bu gururu yaşamama sebep olan aileme teşekkür ederim. Başkan Tahir Büyükakın’a sunduğu imkânlar için minnettarım” ifadelerini kullandı. YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 19’uncusu olan Furkan Ege Torlak da, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği üç günlük kamp, sınav sürecinden sonra moral oldu. Doğanın içinde, denize sıfır harika bir ortamda tatil yapmak büyük mutluluk. Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu. Doğa Özdoğan ise, “Sınava hazırlanırken belediyenin kütüphaneleri çok destek oldu. Şimdi de Kumcağız Kampı’nda tatil yapma hakkı kazandım. Kaldığımız yer denize sıfır ve ormanın içinde bulunuyor. Çok teşekkür ederim” dedi.

 

AİLELERİN MEMNUNİYETİ VE DESTEK MESAJLARI

Fatıma Zehra Yavaş’ın babası Yavuz Yavaş, “Sınav sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından arandık ve Kumcağız Gençlik Kampı’na davet edildik. Bu bizi çok mutlu etti. Ailemle güzel bir ortamda üç gün tatil yaptık. Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz” dedi. Yiğit Ege Demir’in babası Barış Demir ise, “Kamp oldukça güzel, plaj çok yakın. Böyle bir tatil imkânı sundukları için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Başkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Doğa Özdoğan’ın babası Enver Özdoğan da, “Çocuklarımız güvenli bir şekilde kütüphanelerden faydalandı. Sınavdan sonra elde ettikleri başarılarla gururlandık. Bu başarıların karşılığında Kumcağız’da 3 gün misafir edilmek bizi çok mutlu etti. Başkan Büyükakın’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

