Gebze Belediyespor Kupa Voley Sahnesine Çıkıyor

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Gebze Belediyespor, Kupa Voley’de alacağı sonuçlarla hem taraftarına umut vermeyi hem de lig öncesi moral depolamayı hedefliyor.
BÜYÜKGÖZ: “HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kupa Voley öncesi yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin gururu olan Gebze Belediyespor’un yeni sezonda da başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)