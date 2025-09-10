banner1190
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyespor Kupa Voley Sahnesine Çıkıyor

Bu sezon Efeler Ligi’nde boy gösterecek olan Gebze Belediyespor, sezona AXA Sigorta Kupa Voley karşılaşmalarıyla merhaba diyecek. 1. Grup’ta yer alan temsilcimiz, 20-21-22 Ekim tarihlerinde üst tura yükselebilmek için parkede ter dökecek.

Gebze Belediyespor Kupa Voley Sahnesine Çıkıyor

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:39

 Zorlu grupta Spor Toto ve Kuşgöz Vinç Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak olan Gebze Belediyespor, ilk mücadelesine 21 Ekim Salı günü saat 14.00’te Spor Toto karşısında çıkacak. İkinci sınav ise 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında verilecek.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Gebze Belediyespor, Kupa Voley’de alacağı sonuçlarla hem taraftarına umut vermeyi hem de lig öncesi moral depolamayı hedefliyor.

BÜYÜKGÖZ: “HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kupa Voley öncesi yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin gururu olan Gebze Belediyespor’un yeni sezonda da başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Zabıtası’ndan yolda kalan aileye destek eli Büyükşehir Zabıtası’ndan yolda kalan aileye...
Kocaeli Büyükşehir’den başarıya tatil ödülü Kocaeli Büyükşehir’den başarıya tatil ödülü
Büyükşehir, Soydaş gençleri Kocaeli’de ağırlıyor Büyükşehir, Soydaş gençleri Kocaeli’de ağırlıyor
KOSKEM, 68 kişiyi hayata bağladı KOSKEM, 68 kişiyi hayata bağladı
Kocaeli’nin ruhu Hatıra Mağazası’nda Kocaeli’nin ruhu Hatıra Mağazası’nda
Lokomotif Çocuk Köyü’nden yeni döneme merhaba Lokomotif Çocuk Köyü’nden yeni döneme merhaba
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir Zabıtası’ndan yolda kalan aileye...
Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, araçlarının yakıtı biten bir aileye çekici desteği sağlayıp ihtiyaçlarını...

Haberi Oku