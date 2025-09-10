Lokomotif Çocuk Köyü’nden yeni döneme merhaba

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara oyunla öğrenmeyi, hayal güçlerini keşfetmeyi ve eğlenceli atölyelerle gelişimlerine katkı sağladığı Lokomotif Çocuk Köyü, yeni eğitim dönemine başladı. Çocukların ilk gün heyecanına aileleri de ortak oldu.

İLK GÜN HEYECANINA AİLELER ORTAK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü’nde yeni dönem başladı. 3-6 yaş arası çocukların özgürce kendini keşfetmelerini sağlayan Lokomotif Çocuk Köyü’nde çocuklar atölyelerde derslere başladı. Çocukları ilk gün sınıflarına bırakan aileler onlarla aynı heyecanı yaşarken, öğretmenleri ile tanışan öğrencilerin hayal dünyasını geliştirecek yeni yolculuğu böylece başlamış oldu.

EĞİTİMLER 4 HAFTA SÜRÜYOR

Lokomotif Çocuk Köyünde eğitimler 4 hafta sürüyor. Her vagonda günde 3 seans olmak üzere çocuklara toplamda 480 seanslık eğitim veriliyor. Çocuklar her hafta 90 dakika olacak şekilde kayıtlı olduğu saat ve vagonda atölye eğitimi alıyor.

ÇOCUKLARIN YAŞAM BECERİLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Lokomotif Çocuk Köyü’nde çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri, ayakkabılarını bağlamaları ve giyinme gibi gündelik yaşamlarında ailelerine ihtiyaç duymayacakları beceriler kazandırılıyor. Ayrıca yapılan tüm uygulamalarda bedensel, zihinsel, sosyal ve motor becerilerini desteklemesi ve geliştirilmesi de amaçlanıyor.

EGZERSİZ, OYUN, ADAB-I MUAŞERET KURALLARI

Lokomotif Çocuk Köyünde atölye eğitimlerinin yanı sıra tüm vagonlarda eş zamanlı olarak çocuklara egzersiz, sağlıklı beslenme, oyun, adab-ı muaşeret ve değerler eğitimi veriliyor. Haftanın 5 günü eğitime katılan öğrencilere doğru nefes alma ve spor egzersizleri yapıyor. Sağlıklı beslenmeyle beraber besin gruplarının neler olduğu ve vücuda sağladığı yararlar çocuklara öğretiliyor.

TEMEL GÖRGÜ KURALLARI ÖĞRETİLİYOR

Çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla müzikli, hareketli, eğitsel ve grup oyunları oynatılıyor. Çocuklara günlük yaşamlarında kullanabilecekleri temel görgü kuralları öğretiliyor. Değerler eğitimiyle çocuklara vatan ve bayrak sevgisi aşılanırken, aynı zamanda dil gelişimlerini destekleyecek tekerlemeler ve sözlü etkinliklerle milli ve manevi değerler benimsetiliyor.

8 ÖĞRETİCİ VAGON BULUNUYOR

Lokomotif Çocuk Köyü’nde; Mimarlar, Müzisyenler, Okurlar, Mucitler, Şefler, Çevreciler, Ressamlar ve Tasarımcılar adıyla çocukların ilgisini çekecek 8 öğretici vagon bulunuyor.



(Ömer İLGEÇ)