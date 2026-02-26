GENEL:
İl Spor Güvenliği Toplantısı Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Yapıldı

İl genelinde yapılacak olan spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin yanı sıra koordinasyon gerektirecek konuların görüşülerek istişarelerin yapıldığı şubat ayı İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

26 Şubat 2026 Perşembe 13:54

 Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, İzmit Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Ümit Fındık, Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaelispor Temsilcisi Ahmet Şahin, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, TSYD İl Temsilcisi Metin Karan ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

 

Vali İlhami Aktaş, Kocaelispor Kulübünün 28 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş JK ve 15 Mart 2026 tarihinde Konyaspor ile gerçekleştireceği müsabakalar ve ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek diğer müsabakalara ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

 

İstişarelerin ardından ilimizde yapılacak tüm spor müsabakalarının güven ortamında ve centilmence gerçekleşmesi temennilerinde bulunan Vali İlhami Aktaş, tüm spor camiasına ve ilgili kurum müdürlerine kolaylıklar diledi. 

