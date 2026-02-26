GENEL:
DİLOVASI’NDA RAMAZAN’IN MANEVİ İKLİMİ CAMİLERDE YAŞANIYOR

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte Diliskelesi Gültepe Camii’nde teravih namazını eda etti. Ramazan ayının huzur ve maneviyat dolu atmosferinde bir araya gelen teşkilat mensupları, namazın ardından vatandaşlarla hasbihal ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

26 Şubat 2026 Perşembe 13:14

 Teravih namazı sonrası cami avlusunda hemşehrilere geleneksel Ramazan şerbeti ikram edildi. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olan Ramazan’da gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
HER AKŞAM FARKLI CAMİDE RAMAZAN ŞERBETİ İKRAMI
Dilovası’nda Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, her akşam farklı bir camide teravih namazı sonrası vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediliyor. Bu anlamlı organizasyon, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu öncülüğünde gerçekleştiriliyor.
Cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ramazan ayının; yardımlaşma, paylaşma ve gönülleri birleştirme ayı olduğuna dikkat çekildi. Yapılan ikramların sadece bir gelenek değil, aynı zamanda gönüller arasında kurulan güçlü bir bağ olduğu vurgulandı.
RAMAZAN’IN BEREKETİ DİLOVASI’NDA YAŞANIYOR
Ramazan ayının maneviyatını mahalle mahalle, cami cami yaşatmayı hedefleyen bu uygulama sayesinde vatandaşlar hem ibadetlerini huşu içinde yerine getiriyor hem de komşularıyla bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşıyor.
Dilovası’nda her akşam farklı bir noktada süren Ramazan şerbeti ikramı, ilçede dayanışma ruhunu güçlendirirken, Ramazan’ın manevi atmosferini de daha da pekiştiriyor. Ramazan ayının huzur, sağlık ve bereket getirmesi temennisiyle gerçekleştirilen programlar ilçe genelinde yoğun katılımla devam ediyor.
