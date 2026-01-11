YAŞADIĞIMIZ YERLERİ NE KADAR TANIYORUZ





GEBZE BÖLGESİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM





“…Kuzey Marmara TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluyla İstanbul- Ankara ve İstanbul-İzmir arası yolculuk yapanlar, trenle Anadolu’ya gidenler, Kurtköy-Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan dünya ülkelerine seyahat edenler, Gebze bölgesinden gelip -geçer. Bu yol lardan gidenler ne yazık ki biraz iç kısımlarda tarihî bir hazine gibi gizli kalan, tarihî ve tabii güzelliklerden habersiz geçip giderler. Ne, dünyaca ünlü komutanı Hanibal’ın anıt mezarını, ne Darıca Kuş Cenneti’ni ne Ballıkayalar Vadisini, ne ünlü Ressam Osman Hamdi bey müzesini, ne de Fatih Sultan Mehmet’in Otağını göremezler. Tüm bu güzelliklerin olduğunu bilseler hele Gebze Merkezindeki bir tarihi zenginlik tablosu, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin varlığını bilseler, uğramadan, selamlamadan geçemezler.





Gebze’yi doya doya seyredip temaşa etmek istiyorsanız, Gebze’ye Gaziler tepesine çıkıp bakmalısınız. Gebze’yi seyre doymak imkansızdır. Romalılardan genç Cumhuriyetimize bir çok tarihî olaylara sahne olan Gebze’de hızlı büyümenin getirdiği olumsuzluklar da yok değil. Bir zamanlar meyve bahçeleri, üzüm bağları ve buğday tarlalarının olduğu yerlerden şimdi adeta sanayi fışkırmaktadır. Türkiye’nin en modern Organize sanayi bölgeleri bir biri ardına Gebze bölgesine kuruluyor. Bir zamanlar küçük bir köy olan Güzeltepe ve Şekerpınar’a önce belde belediyesi kurulup, şimdi de Gebze’den ayrılarak adını tarihî hünkar çayırından alan Çayırova ilçesi kurularak dünya ticaret merkezlerinin kurulmasına aday bölge haline gelmiştir. Körfez sahiline bir inci tanesi gibi dizilen, Darıca ve Dilovası’nın ihtişamlı dağları uzaktan gözükürken, Tavşancıl ben de varım der gibi adeta el sallamaktadır.





Çayırova, Bayramoğlu, Tuzla ve Adaların Gaziler dağından manzarası insanı derinden etkiliyor. İzmit Körfezi’nin manzarası gerçekten ihtişamlı. Gebze’nin tarihi köylerinden Mollafenari, Cumaköy ve Denizli çarpık sanayileşmenin tehdidi altında, son yeşilliklerde yok olup gitmektedir. Buradan seyrettiğimiz güzelliklere yakından bakmak, Gebze’yi daha iyi anlamak, kaynaşmak ve sevmek için sokaklarına inmek gerekir.





Tarihi değerleri çok zengin olan Gebze’nin kültür hayatımızda da çok önemli yeri bulunuyor. Gebze bir çok Romancı ve film yönetmenine ilham kaynağı olmuş; bir çok ünlü yazar konusu Gebze’de geçen romanlar yazarak, Türk sinemalarında gösterilen, Yahya Kaptan, Leylaklar Al-tında, Küçük Kahraman, Amansız Takip, Zeliş, Tütünzamanı, İstasyon, Elveda ve Ölmeyen Aşk gibi filmler Gebze bölgesinde çekilmiştir…”

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2013/04/30/fatihten-gunumuze-marka-kent-gebze/ ( Yazının tümünü okumak için









Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kiraz üzüm enginar ve zeytinleri ile ünlü Gebze meyve bahçelerini çarpık sanayi ve kentleşmeye kurban gitti

Ballıkayalar tabiat parkına ev sahipliği yapan Tavşanlının son kiraz bahçesi sahibi www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı haberinde