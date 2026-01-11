GTO GAZETECİLERİ UNUTMADI

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA GEBZE GAZETESİNDE CANLI YAYINLANIYOR
GTO gazetecileri unutmadı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü münasebetiyle; GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Mikdat Aydın ve Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yücel Yılmazel ve Sezgin Tekeli ile Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak’ın katılımıyla, Gebze Darıca Dilovası ve Çayırova d görev yapan basın mensuplarımızla bir araya geldik.
Programda GTO nun hizmetlerinin tanıtıldığı sinevizyonla başladı. GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş konuşmasında , Odanın 2025 yılı faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin proje ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına özveriyle görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.
GEBZE TİCARET ODASININ KURULUŞU İLE İLGİLİ MERHUM BÜLENT ATASAYAN İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK
GTO’NUN İZMİT LOBİSİ İLE GEÇEN. 37 YILLIK TARİHİ
Gebze ticaret odasının kuruluş sürecini dün gibi hatırlıyorum 1982 yılında Gebze’de kİtap kıtasiye dükkanı açıp esnaflığa ilk adımı atıp 1984 yılında Gebze gazetesini kurmuştum. İzmit lobisinin Gebze’ye yaptığı haksızlığı 1988 yılında izmit lobisine karşı büyük mücadelelerle kurulan Gebze ticaret odasının kuruluş sürecinde görmüş İzmit lobisi ile ilk kez yüzleşmiştim. GTO 35 yaşına girmeye hazırlanıyor Gebze Ticaret Odası, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir Oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. 1988 yılındaki ikinci girişim sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. (Kaynak Gebze ticaret odası)
(Ahmet Emirhan KAHRAMAN)