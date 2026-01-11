GTO GAZETECİLERİ UNUTMADI

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA GEBZE GAZETESİNDE CANLI YAYINLANIYOR













GTO gazetecileri unutmadı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü münasebetiyle; GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Mikdat Aydın ve Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yücel Yılmazel ve Sezgin Tekeli ile Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak'ın katılımıyla, Gebze Darıca Dilovası ve Çayırova d görev yapan basın mensuplarımızla bir araya geldik.





Programda GTO nun hizmetlerinin tanıtıldığı sinevizyonla başladı. GTO başkanı Abdurrahman Aslantaş konuşmasında , Odanın 2025 yılı faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin proje ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına özveriyle görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.





GEBZE TİCARET ODASININ KURULUŞU İLE İLGİLİ MERHUM BÜLENT ATASAYAN İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK













GTO’NUN İZMİT LOBİSİ İLE GEÇEN. 37 YILLIK TARİHİ GTO’NUN İZMİT LOBİSİ İLE GEÇEN. 37 YILLIK TARİHİ



