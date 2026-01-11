Akçaray, 2025’te 19 milyon yolcu taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan raylı sistem yatırımları, 2025 yılında rekor yolcu sayısına ulaştı. Akçaray Tramvay Hattı, yıl boyunca 19 milyon 33 bin 565 yolcu taşıyarak kent içi ulaşımda önemli bir başarıya imza attı.

HIZ, GÜVEN VE KONFOR BİR ARADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında ulaşım yatırımlarında önemli bir ivme yakalayarak raylı sistem ağını genişletmeye devam etti. Kuruçeşme-Otogar ve Kuruçeşme-Şehir Hastanesi hatlarıyla milyonlarca yolcuya hizmet veren Akçaray, 2025’te hizmete alınan Alikahya Stadyum Hattı ile birlikte kent içi ulaşımda yeni bir aşamaya geçti. Yeni hat sayesinde Akçaray’ın erişim alanı genişlerken, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuldu.

GÜNLÜK ORTALAMA 53 BİN YOLCU

Hizmete girdiği günden bu yana yoğun ilgi gören Akçaray Tramvay Hattı, 2025 yılında da kentin en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri oldu. Çift yönlü toplam 36 kilometrelik hat uzunluğu üzerinde yıl boyunca 19 milyon 33 bin 565 yolcu taşınırken, ortalama günlük yolcu sayısı 53 bin olarak kayıtlara geçti. Tramvaylar, 2025 yılı içerisinde toplam 7 milyon 144 bin 378 kilometre yol kat etti.

DÜZENLİ BAKIMLA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Kesintisiz ve güvenli ulaşım için UlaşımPark bünyesindeki teknik ekipler tarafından tramvay araçlarının periyodik bakım ve onarımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Klima sistemlerinden fren disk ve balatalarına, boya ve kaplama işlemlerinden mekanik kontrollerine kadar tüm bakım çalışmaları titizlikle yapılarak, araçların güvenli ve uzun ömürlü şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.

ELEKTRİKLİ SİSTEMLE ÇEVRECİ ULAŞIM

Tamamı elektrikli sistemle çalışan Akçaray Tramvay Hattı, çevreci ulaşım anlayışıyla şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstleniyor. Karbon salımını azaltmaya katkı sağlayan raylı sistem, özel araç kullanımını düşürerek şehir içi trafiğin rahatlamasına da önemli ölçüde katkı sunuyor.

YENİ TRAMVAYLAR GELİYOR, DURAKLAR GENİŞLİYOR

UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray Tramvay Hattı’nda artan yolcu talebi doğrultusunda kapasite artırımı çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda duraklar genişletilirken, kuplajlı (iki vagonlu) tramvayların 2026 yılında hizmete alınması planlanıyor. Filoya kazandırılan 10 modern tramvayın ardından 5 yeni tramvayın daha eklenmesiyle birlikte tramvay filosu 33 araca ulaşacak. Yeni araçlarla sefer sıklığının artırılması ve yolcu konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

STADYUMDAN KARTEPE’YE YENİ HAT YOLDA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın müjdesini verdiği yeni tramvay hattıyla Akçaray’ın Kartepe’ye kadar uzatılması planlanıyor. Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda olacak hattın ilk etapta 2 durakla hizmet vermesi hedefleniyor. 2026 yılında faaliyete alınması planlanan proje, Kocaeli’de raylı sistem yatırımlarının artarak süreceğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.





(Erkan ERENLER)