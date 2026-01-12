GENEL:
Kocaeli’de Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooterlara Trafik Yasağı

Kocaeli’de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle bazı araç grupları için geçici trafik tedbiri alındı.

Kocaeli'de Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooterlara Trafik Yasağı

12 Ocak 2026 Pazartesi 00:24

 Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 11 Ocak 2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu kapsamda; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin,
11 Ocak 2026 Pazar günü saat 24.00’ten, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 15.00’e kadar trafiğe çıkmaları tedbiren yasaklandı.
Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan karara uymalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.
