“Mukaddes Emanetleri” 23 bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının başlamasından bir gün önce açtığı ve içinde mukaddes emanetlerin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. İçinde iki adet “Sakal-ı Şerif” ile “Kâbe Toprağı” ve “Sanduka Örtüsünün” bulunduğu sergiyi 23 bin kişi ziyaret etti.

32 ADET EL YAZMASI ESER

Aralarında Hz. Muhammed’e (S.A.V) ait Sakal-ı Şerif” ile “Kâbe Toprağı” ve “Sanduka Örtüsünün” yer aldığı emanetler büyük ilgi görürken, bu da Ramazan ayının manevi atmosferine ahenk kattı. Sergide ayrıca çeşitli koleksiyonlardan oluşan 32 adet el yazması eser yer aldı. Bunlar arasında bulunan ve Şehzade Mehmed’in tilavet ettiği el yazması Kur’an-ı Kerim ilgiyle izlendi.

SERGİ 18 ŞUBAT’TA KAPILARINI AÇTI

“Mukaddes Emanetler” ve “Ramazaniyyeler Sergisi” 18 Şubat Çarşamba günü Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturuldu. Ramazan ayının başlamasından bir gün önce kapılarını açan sergi açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı. Sergi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm ve Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde gerçekleştirildi.

7’DEN 70’E 23 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli’de Ramazan’ın manevi iklimi, “Mukaddes Emanetler” ve “Ramazaniyyeler Sergisi” ile zenginleşti. Sergiyi bir ay boyunca 7’den 70’e genç yaşlı her kesimden toplam 23 bin kişi ziyaret etti. Geçmişe açılan kapı olan ve bu dönemle bağ kuran sergi, mübarek Ramazan ayını geleneklerle buluşturmuş oldu.

GENÇLERDEN MUKADDES EMANETLERE BÜYÜK İLGİ

Sergi özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu da genç kuşakların kültürel ve manevi mirasa olan duyarlılığını ortaya koydu.

Binlerce yıllık geçmişiyle manevi hayatın önemli bir parçası olan mukaddes emanetler, gençlerin sahiplenmesiyle gelecek nesillere aktarılma noktasında güçlü bir umut verdi.

DESTİMALİ-İ ŞERİF SERGİDE YER ALDI

İslam Alemi için manevi açıdan büyük önem taşıyan emanetler içinde; Destimâl-i Şerif (Yazılı Yemeni), sanduka örtüsü, karanfil muhafazalı pişmiş toprakta yapılmış zemzemlik yer aldı.

ŞEHZADE MEHMED’İN TİLAVET ETTİĞİ KUR’AN-I KERİM

Mukaddes Emanetler’in yanı sıra “Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eserler Sergisi” de sanatseverlerle buluşturuldu. Sergide, çeşitli koleksiyonlardan seçilen 32 eser yer aldı. 16. yüzyılda Osmanlı hat ekolünün kurucusu hattat Şeyh Hamdullah’ın torunu Derviş Muhammed Bin Mustafa Dede hattıyla yazılmış Enam-ı Şerif ve Şehzade Mehmed’in tilavet ettiği Kur’ân-ı Kerim özellikle sergide büyük ilgi gördü.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA’NIN HİDAYESİ

Sergide ayrıca Pertevniyal Valide Sultan Koleksiyonu’nda bulunan ve emsalleri arasında sanatsal açıdan en seçkin nüshalardan biri olan Delailü-l-Hayrat; Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Medresesi’ne vakfedilen fıkıh kitabı el-Hidaye ve Aziz Mahmud Hüdai, Şeyh Galib, Kami ve Nabi gibi şairlerin Ramazaniyyeleri sergide dikkat çeken eserler arasında bulundu. Ayrıca Hulusi Efendi, Mustafa Halim Efendi, Rakım Efendi, Hasan Rıza, Muhammet Nuri ve Mahmud Yazır gibi çok önemli hattatların kaleminden çıkan levhalar serginin gözde eserleri arasında yer aldı.

KOCAELİKULTURSANAT’TAN TAKİP ETTİLER

Sergiyi gezme fırsatı yakalayamayan vatandaşlar bu önemli koleksiyonu kocaelikultursanat instagram hesabından takip etti.