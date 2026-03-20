Geleneksel Kocaeli Kent Bayramlaşması 42. kez yapıldı

Kocaeli’de gelenek haline gelen Kent Bayramlaşması, bir kez daha kentin tüm renklerini buluşturdu. Programa katılan yüzlerce Kocaelili, bayram mutluluğunu birlikte yaşarken; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gönül coğrafyamızda kurulan Kardeşlik Sofraları üzerinden çok net mesajlar verdi.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU İLE…

Kocaeli’nin tüm renklerini buluşturan ve bu yıl 42’ncisi düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması, kentin ortak değerleri etrafında bir araya gelmenin en güzel örneklerinden biri olarak bir kez daha kayıtlara geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen bu anlamlı buluşma, kentin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ ÇOK YÜKSEKTİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kent protokolü ve çok sayıda Kocaelili, bayramın manevi atmosferini paylaştı.

BÜYÜKAKIN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın selamlama konuşmasına İslam aleminin, aziz milletimizin ve Kocaelililerin bayramını tebrik ederek başladı. Büyükakın şunları ifade etti: “Buruk bir bayram yaşıyoruz. 59 yıl ilk kez, bugün Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınmadı. Bu, yüreğinde oraları hissedebilen birisi için çok anlamlı bir şey. Hissedemeyenlere sözümüz yok. Aslında sözümüz yok diyerek sözümüzü söylüyoruz, anlayan anlar. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az.

“GÖNÜL COĞRAFYAMIZ İLE BAĞLARIMIZ GÜÇLENDİ”

Biz gönül coğrafyamızda programlar yaparken de şuradaki tablo her şeyi anlatıyor değil mi? Niye yaptığımızı, niye o programları gerçekleştirdiğimizi çok açık anlatıyor. Oraya sizler, ülkemiz, milletimiz adına gittik. Gönül coğrafyamıza selamlarınızı götürdük, seçim çalışması yapmaya gitmedik. Milletimizi anlatmaya, ülkemizin etki alanını güçlendirmeye kardeşlerimiz ile yardımlaşmaya gittik. Öyle bir yerde olmayacağız da böyle bir zamanda nerede olacağız?

“BU HUZURUN KIYMETİNİ BİLELİM”

Böyle bir zamanda gönlümüz buruk ama huzur içinde bayramı kutlayabiliyor olmanın da kıymetini ayrıca bilmek lazım. Bakın salon bizi almıyor, küçük geliyor; huzur içindeyiz. Ama mazlum coğrafyalar; aylardır bombalanan öldürülen masum çocuklar, kadınlar var. Böyle şeyleri böyle bir günde konuşmayalım diye düşünebilirsiniz ama böyle günlerde konuşmazsanız öyle günler sizin de başınıza gelir. Onları unutursanız, onları ifade etmezseniz, o dert ile dertlenmezseniz, oraya hiç değilse samimi bir selam göndermezseniz, Filistin’e ‘Bayramın mübarek olsun Filistin’ demezseniz. Filistin’in meselesi bu milletin öz meselesidir.

“YAŞANANLARA GÖNLÜMÜZÜ KAPATAMAYIZ”

Balkanlar’daki, Ortadoğu’daki her mesele bu milletin öz meselesidir. Dert etmeyen bir kalbin kalbini gözden geçirmesi gerekir diye ifade etme istiyorum. Yanıbaşımızda İran’da bütün mezhep tartışmalarını kenara bırakın. Değerli kardeşlerim, uluslararası hukuk kuralına uyulmadan dünyanın gözü önünde savaş oluyor. Aynı şey Venezuella’da oldu, şu an da İran’da oluyor. Uzun süredir Filistin’de oluyor. Bu hukuksuzluğun sonu yok. Gayet mutedil bir şekilde, akıllı dikkatli adımlar ile ülkemizin birlik ve beraberliğinin ve sınırlarının müdafaasını sağlamaya çalışıyoruz.

“BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Buradaki bütün kardeşlerim, bütün ülke bu davanın arkasında duruyor ve sahip çıkıyor. Rabbim bu milletin birliğini beraberliğini bozmasın. Bu duygu ve düşünceler ile gönlüm oradaki insanların gözyaşında ve acısında kalarak hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Evlatlarınız ile birlikte daha huzurlu yarınlarda; barış, huzur ve kardeşliği bu milletin evlatlarının eli ile dünyaya tesis ettiğimiz günlerin umudu ile bayramınızı tebrik ederim.”

KOCAELİ RAMAZAN’I DOYA DOYA YAŞADI

Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise konuşmasında, “Bu özel gün sadece bir bayramlaşma değil, aynı zamanda gönüllerimizi birleştiren şehrimizin birliğini ve kardeşliğini pekiştiren bir buluşmadır. Kocaeli güçlü bir kentlilik bilinci ile hareket eden, dayanışmayı ve paylaşmayı esas alan büyük bir ailedir” dedi. Vali İlhami Aktaş da, “Bir Ramazan ayını daha birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Ramazan bu sene Kocaeli’de bir başka oldu. Heryer kenetlenmiş şekilde dolu dolu bir Ramazan yaşadık. Uzun zamandır böylesine kenetlenmiş bir Ramazan geçirmedik.”

BAYRAMIN MANEVİ ATMOSFERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Samimi görüntülere sahne olan 42. Kent Bayramlaşması’nda selamlama konuşmalarının ardından vatandaşlar, protokol üyeleriyle tek tek bayramlaştı. Hafızalara kazınan Kent Bayramlaşması, günün ruhuna uygun sıcak ve dostane bir ortamda hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.