GENEL:
Halk Ekmek’te gramaj arttı, fiyat uygun kaldı

Kocaeli’de “Halk Ekmek” güvencesi Hızır 41’le sürüyor.

31 Mart 2026 Salı 17:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Hızır 41 Üretim Tesisinde hijyenik ve modern koşullarda üretilen Halk Ekmek, yapılan gramaj artışıyla birlikte haftanın altı günü uygun fiyatla binlerce haneye ulaştırılıyor.

 

HALK EKMEK’TE GRAMAJ YÜKSELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Hızır 41 Üretim Tesisinde kalite standartlarına uygun olarak günlük üretilen ekmekler, hijyenik ortamda hazırlanarak modern sevkiyat araçlarıyla taze bir şekilde Halk Ekmek büfelerine ulaştırılıyor. Günlük binlerce baston ekmek üretim kapasitesine sahip olan tesis, kent genelindeki satış noktalarında ekmeği 1 Nisan Çarşamba (yarın) günü itibarıyla 230 gram olarak sunmaya başlayacak. Gramajı artan ekmeğin fiyatı ise 14 TL olarak revize edildi.

 

BİNLERCE EKMEK KOCAELİ GENELİNE DAĞITILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her kesime eşit ve erişilebilir hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Ekmek hizmetiyle vatandaşların sofralarına hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeği ulaştırmaya devam ediyor. Antikkapı A.Ş. bünyesinde yürütülen Halk Ekmek hizmeti kapsamında üretilen ekmekler, kentin birçok noktasında bulunan satış büfeleri aracılığıyla her gün binlerce haneye ulaştırılıyor.

 

ERİŞİLEBİLİR FİYAT, GÜVENİLİR HİZMET

Üretimden dağıtıma kadar tüm süreçlerin titizlikle planlandığı Halk Ekmek hizmeti, ekonomik fiyat politikası ve yüksek hijyen standartlarıyla vatandaşlara güvenilir bir alternatif sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Halk Ekmek” ile toplumun her kesimine dokunan, sürdürülebilir ve örnek bir sosyal hizmet modelini kararlılıkla sürdürüyor.

