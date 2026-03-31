banner1296
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dereye hayvansal atık bırakan çiftlikler yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Asar Deresi'ne hayvansal atık bıraktığı tespit edilen 2 işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

31 Mart 2026 Salı 17:19

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki dere kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, geçen dönemde 15 işletmeye cezai uygulanmasının ardından bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından Asar Deresi çevresinde faaliyet gösteren hayvancılık tesislerine yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerde, Y. Besi Çiftliği ile K. Besi Çiftliği'nden dereye hayvansal atık deşarj edildiği belirlendi. Durumun tespiti üzerine, söz konusu işletmeler hakkında jandarma ekipleri tarafından adli, Gölcük Belediyesi tarafından ise idari işlem uygulandı. 

Yetkililer, atık deşarjı yapılan işletmelerde gerekli düzenlemelerin sağlandığını ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

