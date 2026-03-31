Dereye hayvansal atık bırakan çiftlikler yakalandı

Yetkililer, atık deşarjı yapılan işletmelerde gerekli düzenlemelerin sağlandığını ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki dere kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, geçen dönemde 15 işletmeye cezai uygulanmasının ardından bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından Asar Deresi çevresinde faaliyet gösteren hayvancılık tesislerine yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerde, Y. Besi Çiftliği ile K. Besi Çiftliği'nden dereye hayvansal atık deşarj edildiği belirlendi. Durumun tespiti üzerine, söz konusu işletmeler hakkında jandarma ekipleri tarafından adli, Gölcük Belediyesi tarafından ise idari işlem uygulandı.