MAKEDONYA ÜSKÜPDE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE MURAT PAŞA VAKFI HÜNKAR CAMİSİ VE SAAT KULESİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Evliya çelebinin izinde evladı Fatiha’n diyarı Makedonya’nın başkenti Üsküpde www.iktav.com tarih araştırmaları merkezi olarak araştırmalar yapıyor her gün bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimize devam ediyoruz

An itibari ile 27 Şubat 2026 Üsküp de cuma sabahı namazımızı Gazi İsa Bey Camisi'nde sabah namazımızı kılıp Üsküp’ün manevi merkezi Murat Paşa vakfı hünkar camisi saat külesi ve İshak Bey türbesinden an itibari ile yaptığımız canlı yayını ve çektiğimiz fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz.









EVLİYA ÇELEBİ MURATPAŞA VAKFI HÜMKAR CAMİSİ VE SAAT KÜLESİNİ ANLATIYOR





Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde Üsküp’ü anlatırken özellikle Sultan Murat Camii (Hünkar Camii) ve saat kulesinden bahseder. Onun ifadeleri, hem yapının önemini hem de Osmanlı kimliğini vurgular:





Evliya Çelebi’nin Anlatısı





* Sultan Murat Camii: Çelebi, Üsküp’ün “üst şehrinin” önünde ince ve yüksek minareli bir “Hünkâr Camii” bulunduğunu yazar. Bu caminin bir Türk hükümdarı (II. Murat) tarafından yaptırıldığını özellikle belirtir. Ona göre bu, Üsküp’teki en önemli ibadethanelerden biridir ve başka kimse böyle bir eserle övünemez.

* Saat Kulesi: Caminin yanında bir saat kulesi olduğunu da kaydeder. Bu ayrıntı, Osmanlı şehirlerinde zaman düzenini sağlayan saat kulelerinin önemini gösterir.







* Mimari ve Ustalık: Caminin Debarlı Usta Hüseyin tarafından yapıldığını aktarır. Bu, dönemin taş ustalarının Balkan şehirlerindeki Osmanlı mimarisine katkısını ortaya koyar. pmf.ukim.mk







Muratpaşa camisi Tarihî





* Sultan Murat Camii, 1436’da II. Murat tarafından yaptırılmıştır. Üsküp’te inşa edilen ilk Osmanlı camilerinden biri olup günümüze ulaşan en eski camidir.

* Çelebi’nin anlatısı, camiyi sadece bir ibadet mekânı değil, Osmanlı sultanının şehre bıraktığı bir “merkez cami ” olarak görür.





Evliya Çelebi’nin üslubu, yapıyı sıradan bir cami olarak değil, Osmanlı hâkimiyetinin ve sultan otoritesinin sembolü olarak tasvir eder. Bu nedenle onun gözünde Murat Paşa Camii ve saat kulesi, Üsküp’ün en önemli simgelerindendir.





MAKEDONYA ÜSKÜP DE VAKIFLAR MEDENİYETİMİZ MURAT BAŞA CAMİSİ VE SAAT KULESİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN















Üsküp, Osmanlı döneminde Balkanların en önemli şehirlerinden biri olmuş ve vakıf kültürü sayesinde yüzlerce eserle donatılmıştır. Osmanlı arşiv belgelerine göre Üsküp şehir merkezinde 200’den fazla vakıf kurulmuştur. Bu vakıflar camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, köprüler ve imarethaneler gibi sosyal ve dini yapıları kapsıyordu.





Osmanlı Dönemi Üsküp Vakıf Eserleri





Üsküp’ün kalbinin attığı saat kulesi ve Murat paşa camisinden Üsküp de yer alan bazı vakıf eserlerinin listesini sizlerle paylaşıyorum





Üsküpde Vakıf Eseri Kurucuların ismi ve yapım tarihleri ve Özellikleri











Mustafa Paşa Camii 1492, Vezir Mustafa Paşa Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri, geniş avlulu ve tek kubbeli vakıf külliyesi günümüze sadece cami ve türbe kalmış diğer eserleri yıkılıp yok olmuş.

İsa Bey Camii 1475, İsa Bey Üsküp’ün en eski camilerinden, yanında medrese ve imaret vakfı bulunuyordu gümümüze sadece cami gelmiş diğer vakıf eserleri yıkılıp yok edilmiş





Murad Paşa Camii 16. yüzyıl Vakıf gelirleriyle desteklenen dini merkez. Üsküp’ün manevi merkezi saat kulesi yanında avlu içinde bir abide gibi duyuyor





Taşköprü (Üsküp Köprüsü) II. Murad dönemi (15. yy) Vardar Nehri üzerinde, vakıf gelirleriyle bakım ve onarım yapılmış son yıllarda köprü tarihini anlatan kitabe yerine yerlerleştirilmiş





Kapan Han 15. yüzyıl Ticaret ve konaklama için vakıf hanı.

Çifte Hamam 15. yüzyıl Vakıf gelirleriyle işletilen, kadın ve erkek bölümleri olan hamam.

Sultan Murad Camii 1436 Üsküp’teki en eski Osmanlı camisi, vakıf sistemiyle korunmuştur.

Alaca Camii 15. yüzyıl Vakıf destekli dini yapı, süslemeleriyle dikkat çeker.

Medreseler ve İmarethaneler Çeşitli vakıflar Eğitim ve sosyal yardım amaçlı kurumlar.





Bu eserlerin çoğu vakıf sistemi sayesinde ayakta kalmış, gelirleri han, hamam ve dükkânlardan sağlanarak cami ve medreselerin masrafları karşılanmıştır. Fikriyat +1



