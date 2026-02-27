GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MAKEDONYA ÜSKÜPDE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE MURAT PAŞA VAKFI HÜNKAR CAMİSİ VE SAAT KULESİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Evliya çelebinin izinde evladı Fatiha’n diyarı Makedonya’nın başkenti Üsküpde www.iktav.com tarih araştırmaları merkezi olarak araştırmalar yapıyor her gün bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimize devam ediyoruz

MAKEDONYA ÜSKÜPDE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE MURAT PAŞA VAKFI HÜNKAR CAMİSİ VE SAAT KULESİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

27 Şubat 2026 Cuma 12:10

https://www.facebook.com/share/v/1RL5xFBUtK/?mibextid=wwXIfr
An itibari ile 27 Şubat 2026 Üsküp de cuma sabahı namazımızı Gazi İsa Bey Camisi'nde sabah namazımızı kılıp Üsküp’ün manevi merkezi Murat Paşa vakfı hünkar camisi saat külesi ve İshak Bey türbesinden an itibari ile yaptığımız canlı yayını ve çektiğimiz fotoğrafları sizlerle  paylaşıyoruz.


    EVLİYA ÇELEBİ MURATPAŞA VAKFI HÜMKAR  CAMİSİ  VE SAAT KÜLESİNİ ANLATIYOR

Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde Üsküp’ü anlatırken özellikle Sultan Murat Camii (Hünkar Camii) ve saat kulesinden bahseder. Onun ifadeleri, hem yapının önemini hem de Osmanlı kimliğini vurgular:

Evliya Çelebi’nin Anlatısı

* Sultan Murat Camii: Çelebi, Üsküp’ün “üst şehrinin” önünde ince ve yüksek minareli bir “Hünkâr Camii” bulunduğunu yazar. Bu caminin bir Türk hükümdarı (II. Murat) tarafından yaptırıldığını özellikle belirtir. Ona göre bu, Üsküp’teki en önemli ibadethanelerden biridir ve başka kimse böyle bir eserle övünemez.
* Saat Kulesi: Caminin yanında bir saat kulesi olduğunu da kaydeder. Bu ayrıntı, Osmanlı şehirlerinde zaman düzenini sağlayan saat kulelerinin önemini gösterir.
* Mimari ve Ustalık: Caminin Debarlı Usta Hüseyin tarafından yapıldığını aktarır. Bu, dönemin taş ustalarının Balkan şehirlerindeki Osmanlı mimarisine katkısını ortaya koyar. pmf.ukim.mk




Muratpaşa  camisi Tarihî 

* Sultan Murat Camii, 1436’da II. Murat tarafından yaptırılmıştır. Üsküp’te inşa edilen ilk Osmanlı camilerinden biri olup günümüze ulaşan en eski camidir.
* Çelebi’nin anlatısı, camiyi sadece bir ibadet mekânı değil, Osmanlı sultanının şehre bıraktığı bir “merkez cami ” olarak görür.

Evliya Çelebi’nin üslubu, yapıyı sıradan bir cami olarak değil, Osmanlı hâkimiyetinin ve sultan otoritesinin sembolü olarak tasvir eder. Bu nedenle onun gözünde Murat Paşa Camii ve saat kulesi, Üsküp’ün en önemli simgelerindendir.

MAKEDONYA  ÜSKÜP DE VAKIFLAR  MEDENİYETİMİZ  MURAT BAŞA CAMİSİ VE SAAT KULESİNDEN  BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN


Üsküp, Osmanlı döneminde Balkanların en önemli şehirlerinden biri olmuş ve vakıf kültürü sayesinde yüzlerce eserle donatılmıştır. Osmanlı arşiv belgelerine göre Üsküp şehir merkezinde 200’den fazla vakıf kurulmuştur. Bu vakıflar camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, köprüler ve imarethaneler gibi sosyal ve dini yapıları kapsıyordu. 



Osmanlı Dönemi Üsküp Vakıf Eserleri

Üsküp’ün kalbinin attığı saat kulesi ve Murat paşa camisinden  Üsküp de yer alan  bazı vakıf eserlerinin listesini sizlerle paylaşıyorum 

Üsküpde Vakıf Eseri Kurucuların ismi ve yapım  tarihleri ve  Özellikleri 

Mustafa Paşa Camii 1492, Vezir Mustafa Paşa Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri, geniş avlulu ve tek kubbeli vakıf külliyesi günümüze sadece cami ve türbe kalmış diğer eserleri yıkılıp yok olmuş.



İsa Bey Camii 1475, İsa Bey Üsküp’ün en eski camilerinden, yanında medrese ve imaret vakfı bulunuyordu  gümümüze sadece  cami gelmiş diğer vakıf eserleri yıkılıp yok edilmiş 

Murad Paşa Camii 16. yüzyıl Vakıf gelirleriyle desteklenen dini merkez. Üsküp’ün manevi merkezi saat kulesi yanında avlu içinde bir abide gibi duyuyor 

Taşköprü (Üsküp Köprüsü) II. Murad dönemi (15. yy) Vardar Nehri üzerinde, vakıf gelirleriyle bakım ve onarım yapılmış son yıllarda  köprü tarihini anlatan kitabe yerine yerlerleştirilmiş 

Kapan Han 15. yüzyıl Ticaret ve konaklama için vakıf hanı. 
Çifte Hamam 15. yüzyıl Vakıf gelirleriyle işletilen, kadın ve erkek bölümleri olan hamam. 
Sultan Murad Camii 1436 Üsküp’teki en eski Osmanlı camisi, vakıf sistemiyle korunmuştur. 
Alaca Camii 15. yüzyıl Vakıf destekli dini yapı, süslemeleriyle dikkat çeker. 
Medreseler ve İmarethaneler Çeşitli vakıflar Eğitim ve sosyal yardım amaçlı kurumlar. 

Bu eserlerin çoğu vakıf sistemi sayesinde ayakta kalmış, gelirleri han, hamam ve dükkânlardan sağlanarak cami ve medreselerin masrafları karşılanmıştır. Fikriyat +1

Osmanlı vakıf kültürü Üsküp’te sadece dini değil, sosyal ve ekonomik hayatı da şekillendirmiştir. İmarethaneler yoksullara yemek dağıtırken, hanlar ve hamamlar ticaret ve sosyal yaşamın merkezleri olmuştur.


(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu
ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE DUALARLA ANILACAK ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE...
Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve kültür elçileri ile bir araya geldi; “Gönül Coğrafyamızı yalnız bırakmayın” Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve...
Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu; Hat 250 yarın son kez yola çıkıyor Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi...
Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası dolup taşıyor Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası...
Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kılavuz Gençlik Bilgievleri tarafından düzenlenen “Geçmişin...

Haberi Oku