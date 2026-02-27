Büyükşehir’in yeni bakım üssü 365 günde tamamlanacak; Dev Makine İkmal Atölyesi 24 Mart’ta ihaleye çıkıyor

KAPSAMLI BİR ATÖLYE BİNASI İNŞA EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mevcut atölye, uzun yıllardır İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde hizmet veriyor. Ancak artan ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut tesisin yetersiz kalması nedeniyle yeni ve daha kapsamlı bir atölye binası inşa edilecek.

İHALE 24 MART’TA EKAP ÜZERİNDEN

İzmit ilçesi Solaklar mevkiinde mevcut Makine İkmal Atölyesi binasının yerine inşa edilecek yeni tesisin ihalesi 24 Mart Salı günü saat 10.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda sunabilecek.

10 BİN 300 METREKARELİK DEV TESİS

Yeni Makine İkmal Atölyesi binası 10.300 metrekare büyüklüğünde olacak. Projenin yapım süresi ise yer tesliminden itibaren 365 takvim günü olarak belirlendi. Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte belediyenin araç bakım ve onarım süreçlerinde hem kapasite artışı hem de maliyet tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

KAPORTA, BOYA VE YAĞLAMA İÇİN AYRI BÖLÜMLER

Toplam 10.305,47 m² inşaat alanına sahip proje kapsamında kaporta, boya ve yağlama işlemlerinin yapılacağı 1.246,95 m²’lik alanın yanı sıra kumlama ve kaynak işlemleri için 1.758,15 m², hafif şase bakım ve onarımı için 2.100,87 m² ve ağır şase işlemleri için 2.631,78 m² büyüklüğünde bakım-onarım yapıları inşa edilecek. Ayrıca projede 527 m² hurdalık alanı, 1.105,80 m² ağır vasıta kapalı otoparkı ve 350 m² idari kapalı otopark da yer alacak.