Başkan Büyükakın, iftarda Kuzey Makedonya’daydı

Başkan Büyükakın, Yunanistan ve Bulgaristan’ın ardından bu kez Kuzey Makedonya’daki soydaşlarımızla bir araya geldi. Kırçova’daki iftar programında konuşan Büyükakın, “Dayanışma için, kardeşlik için buradayız” dedi.

27 Şubat 2026 Cuma 10:45

 DAYANIŞMA RUHU ARTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik ruhunu Balkanlar’da yaşatmaya devam ediyor. Başkan Büyükakın, Yunanistan ve Bulgaristan’ın ardından bu kez Kuzey Makedonya’nın Kırçova kentinde düzenlenen iftar programında soydaşlarımızla aynı sofrada buluştu.

 

K. MAKEDONYA’DA KARDEŞLİK SOFRASI

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma iklimi, Kuzey Makedonya’daki soydaşlarımızla kurulan iftar sofrasında bir kez daha hissedildi. Kardeşlik sofrasına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kırçova Belediye Başkanı Dr. Aleksandor Jovanovski, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgöl ve çok sayıda soydaşımız katıldı. İftar programı ilahilerle başlayıp Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

 

“KARDEŞLİK İÇİN BURADAYIZ”

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kardeşlik için, paylaşmak için, dostluk için buradayız. Ramazan Ayınız mübarek olsun. Buradaki kardeşlik ilişkilerimizi güçlendirmek için buradayız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın, Kuzey Makedonya’daki Türk toplumuna gösterilen nezaketin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

