Bilgievleri’nden baba-oğul bowling turnuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kılavuz Gençlik Bilgievleri, çocukların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyor. Bu kapsamda düzenlenen baba-oğul bowling turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 288 yarışmacının katıldığı turnuvada kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.

27 Şubat 2026 Cuma 10:43

 ÇOCUKLARIN ÖNCELİKLİ TERCİHİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi oluyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri, çocukların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine de düzenlediği etkinliklerle imkân tanıyor.

 

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Bilgievleri tarafından düzenlenen aile etkinlikleri, çocuklar ve ebeveynler açısından sağlıklı bir aile ortamının sürdürülebilirliği için önemli faydalar sağlıyor. Bu kapsamda Bilgievleri’nde eğitim gören öğrencilerin babaları ile birlikte vakit geçirebilmeleri için baba-oğul bowling turnuvası düzenlendi. Ailelerin psikolojik ve eğitsel açıdan farkındalıklarının artırılması için düzenlenen bowling turnuvası renkli anlara sahne oldu.

 

TURNUVADA KAZANAN DOSTLUK OLDU

Bilgievi öğrencilerinin babalarıyla hoşça vakit geçirebilmeleri ve farklı Bilgievleri’nden gelen baba-oğullar ile tanışıp sohbet etme ve yarışma fırsatı sağlamak adına düzenlenen bowling turnuvası üç ayrı grup olarak planlandı. Her güne dört Bilgievi’nden baba-oğul için kontenjan ayarlanırken, yarışmalar 3 farklı günde gerçekleştirilerek tamamlandı.

Toplam 288 yarışmacının katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken, turnuvanın finalinde kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.

