Başkan Büyükakın ile selam gönderdiler

Başkan Büyükakın’ın Üsküp Eski Çarşı ziyareti, Gönül Coğrafyamızdaki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini bir kez daha gösterdi. Soydaşlarımız, Cumhurbaşkanı’na selam gönderirken, Başkan Büyükakın da Erdoğan’ın selamlarını iletti.

27 Şubat 2026 Cuma 10:42

 ESKİ ÇARŞI’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gönül Coğrafyası" ziyaretleri kapsamındaki temaslarına Kuzey Makedonya’da devam etti. Başkan Büyükakın, Üsküp Eski Çarşı’da soydaşlarımızla kucaklaştı. Soydaşlarımızın yakın ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Büyükakın’ın ziyareti, bölge halkının Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Büyükakın’ı karşısında gören Üsküplü esnaf, “Kuzey Makedonya, Erdoğan’ı çok seviyor” dedi. Başkan’ın çarşı ziyaretinde karşılaştığı soydaşımız ise, “Türkiye iyi mi? Selam söyleyin ülkemize, selam söyleyin Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a” dedi. Büyükakın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti.

 

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜ, HUZURUN TEMİNATIDIR”

Esnaf ziyaretlerinin ardından konuşan Başkan Büyükakın, “Gönül coğrafyamızın her bir köşesinde olduğu gibi Üsküp’te de esnafımızın ve kardeşlerimizin bizlere gösterdiği o derin muhabbet, memleketimize duyulan sarsılmaz güvenin en somut nişanesidir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki güçlü ülkemizin buralara verdiği güveni, soydaşlarımızın gözlerindeki o parıltıda bizzat müşahede etmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Türkiye’nin gücü, Balkanlar’ın huzuru ve teminatıdır” dedi

.

BÜYÜKELÇİYİ ZİYARET ETTİ

Başkan Büyükakın,  Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy’u da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Balkanlar’daki soydaşlarımızla kurulan gönül köprüleri, ülkemizin bölgedeki vizyoner çalışmaları istişare edildi. Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, gönül coğrafyamızdaki her bir ferdin yanında olmaya, kardeşlik bağlarımızı somut projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Büyükelçi Ulusoy da ziyaretten dolayı Başkan’a teşekkür ederken, Kocaeli’ye selam gönderdi.

