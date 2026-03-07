Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 3 bin 167 kadın personel, şehrin ofislerinden sokaklarına, sahne arkasından toplu taşımaya kadar her alanda fark yaratıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde onların azmi, başarıları ve topluma kattıkları değer bir kez daha gözler önüne seriliyor.

KADINLAR KOCAELİ’Yİ GÜÇLENDİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların her alanda gösterdiği gücü yalnızca 8 Mart’ta değil, her gün kutluyor. Son bir yılda belediyeye katılan 316 yeni kadın çalışan, şehrin gelişimine doğrudan katkı sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, kadınların her meslek grubunda yer almasını teşvik ederek toplumsal cinsiyet eşitliğine güçlü bir örnek sunuyor.

HER MESLEK DALINDA KADINLARIN İZİ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlar, yalnızca ofislerde değil; sahada, kültürel etkinliklerde ve toplu taşımada da aktif rol alıyor. İtfaiyeden veterinerliğe, güvenlikten tiyatro kostüm tasarımına kadar birçok farklı alanda görev yapan kadın personel, kentin yaşamına emekleri ve başarılarıyla değer katıyor. Şehrin her köşesinde sorumluluk üstlenen kadınlar, çalışma hayatındaki güçlü varlıklarıyla fark yaratıyor.

8 MART MESAJI: KADIN HER ALANDA GÜÇLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan kadınlar, her meslek grubunda fark yaratıyor, topluma değer katıyor ve şehrin gelişimine katkı sağlıyor. 8 Mart, onların emeğinin ve azminin görünür olduğu özel bir gün. Kadınlar, her alanda güçlü olabileceklerini bir kez daha kanıtlıyor. İşte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan kadınlardan sadece birkaçının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düşünceleri, çalışma hayatında yaşadıkları, duygu ve düşünceleri…

“EN KÜÇÜK YARDIM, BİZİM EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜZ”

“Her sabah işe gelirken ilk düşündüğüm şey, bugün vatandaşa nasıl yardımcı olabileceğim. Zor bir çağrı aldığımda sakin kalıp önce anlamaya çalışıyorum. Unutamadığım bir an, 6 Şubat’ta Hatay’dan arayan bir öğretmenin deprem sırasında yanlarında olduğumuzu hissettiğini söylemesi oldu. Kadın empatisi bu işte çok değerli. Detaycı yaklaşımım ve anne-abla şefkatiyle yardımcı olmak bana mutluluk veriyor. Küçük bir yardımın birinin hayatında yarattığı fark, bizim en büyük ödülümüz.”

Gülbahar Kuzu: 153 Personeli

“VAZGEÇMEYİN, KADIN HER ALANDA BAŞARILI OLABİLİR”

“Güvenlik mesleği disiplin, dikkat ve sorumluluk gerektiriyor. İnsanların kendini güvende hissetmesini sağlamak motivasyon kaynağım. Kadın olarak empati kurmak ve özellikle kadınlar ve çocuklarla güven bağı oluşturmak büyük avantaj sağlıyor. 8 Mart, kadın emeğinin ve başarısının görünür olduğu özel bir gün. Genç kadınlara mesajım şu; hayallerinizden vazgeçmeyin; kadın her alanda başarılı olabilir.”

Şenay Sarıca: Güvenlik Görevlisi

“KURUMSAL DESTEK, KADINLARIN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”

“Biz sadece temizlik yapmıyoruz, bir organizasyonun arkasındaki görünmez kahramanlarız. Kadınlar detaycı, disiplinli ve sorumluluk sahibidir. Aynı anda ailemizi ve işimizi yönetebilmek bizi güçlendiriyor. Büyükşehir ailesinin parçası olmak, emeğimizin karşılığını almak ve şehrin önemli organizasyonlarına katkı sunmak gurur verici. 8 Mart’ta kadınlara ve genç kızlara şunu söylüyorum; Hangi işi yaparsak yapalım, en iyisini yapıyorsak çok kıymetliyiz. Eğitim alın, çalışın ve asla vazgeçmeyin. Bugün aynaya baktığımda güçlü, üretken ve emeğiyle var olan bir kadın görüyorum.”

Hacer Marabaoğlu: Kocaeli Kongre Merkezi Hizmet Görevlisi

“ÖZGÜVENLİ BİR ŞEKİLDE HİZMET SUNABİLİYORUM”

“Büyükşehir çatısı altında bir kadın olarak vatandaşlarla doğrudan temas etmek bana güven ve değer hissi veriyor. Her gün insanlarla bir araya gelmek işimi meslekten öteye taşıyor. Kurumun desteği arkamda olduğunda daha özgüvenli bir şekilde hizmet sunabiliyorum. Misafirlerden aldığım geri bildirimler, yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

Neslihan Güngör Temel: Antikkapı Barista

“İYİ Kİ BÜYÜKŞEHİR’E GELMİŞİM”

“Tiyatroda çalışmak bana büyük keyif veriyor; sahnenin renkli dünyasında olmak ve oyuncularla iç içe bulunmak özel bir deneyim. En zor an, sahneye yetiştirilmesi gereken oyuncuların kostümlerini zamanında hazırlamak. Bu iş disiplin ve sorumluluk gerektiriyor; hatalar büyük sonuçlar doğurabilir. Burası, motivasyonumu artıran ve psikolojimi güçlendiren bir alan. İyi ki böyle bir kuruma gelmişim; Büyükşehir sayesinde ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Arzu San: ­Tiyatro Kostüm Görevlisi/Giydirici

“YOLCULARI AİLEM GİBİ GÖREREK ÇALIŞIYORUM”

“Yaptığım işi çok seviyorum; direksiyon öğretmenliği geçmişim ve büyük araç kullanma deneyimim sayesinde işimden büyük keyif alıyorum. Başta önyargılar vardı, ama zamanla güven kazandık. Yolculara empatiyle yaklaşarak, onları ailem gibi görerek çalışıyorum. Kadın olarak bu meslekte hiçbir güç bizi durduramaz. Kadınlar hayal ettiklerini gerçekleştirebilir, yeter ki istesinler. Büyükşehir’de çalışmak bana hem mutluluk hem de sorumluluk veriyor.”



Filiz Dede: UlaşımPark Şoförü