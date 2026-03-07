“Kadın; toplumun direnci, geleceğidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadının toplumun her katmanındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

“Kadın; evin sıcaklığı, toplumun direnci, geleceğin güvencesidir. O, bir medeniyeti kuran iradenin, bir toplumun ruhunu yoğuran emeğin ve insanın insana umut olmasını sağlayan merhametin adıdır. Tarih boyunca nice devrin yükünü omuzlayan, nice zorluğu yüreğiyle aşan kadınlarımız; cesaretin, sabrın ve adaletin yaşayan tanıklarıdır.

Bizim medeniyetimiz kadını, hayatın tam merkezinde konumlandırmıştır. Bilginin izini süren âlimlerden vatanı için mücadele eden kahramanlara, sanatıyla kalbe dokunanlardan öğretmenlik ederek geleceği inşa edenlere kadar kadın, her alanda toplumun ufkunu genişletmiş, milletimizin yolunu aydınlatmıştır. Bugün de bilimin, üretimin, sanayinin, sanatın ve siyasetin her sahasında başarılarıyla gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki, kadının değeri insan olarak taşıdığı hak ve onurla ölçülür. Şiddetin gölgesinden uzak, ayrımcılığın zincirlerini kırmış, huzurla nefes alan bir toplumun anahtarı kadına verilen saygıdadır. Kadınların haklarına sahip çıkmak; adaletin, vicdanın ve toplumsal olgunluğun en temel göstergesidir.

Bu kapsamda biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; kadınların toplumsal yaşama aktif katılımını artıran, aileyi koruyan, özgüveni büyüten çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairemiz bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerimizde; eğitimden istihdama, girişimcilikten sağlıklı yaşama, psiko-sosyal destekten aile danışmanlığına uzanan geniş yelpazede projeler yürütüyor; hanım kardeşlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak güçlü bir altyapı sunuyoruz. Kadın emeğini görünür kılan, yeteneklerini destekleyen, ihtiyaç anında yanında duran bir şehir oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü bir toplumu var eder. Ve kadın mutluysa o toplum da mutlu olur.

Bu duygu ve düşüncelerle; gönlümüzü iyilikle yoğuran, sabrıyla hayatı güzelleştiren, sevgisiyle dünyayı onaran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımıza huzur, sağlık ve bereketle dolu bir ömür diliyorum.”