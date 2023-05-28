BELGESELCİLİĞİN ÖNEMİ VE DEPREM BÖLGELERİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQCYnJPgtf2VCm64G_BG7Exc
İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİNDE GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ
17 Ağustos Marmara Depreminden 6 Şubat Kahraman Maraş a Depremler Tarihi Belgeseli
DEPREM FELAKETİNDEN HEMEN SONRA ÇOK ZOR ŞARTLARDA HATAYA GİDİP BELGESEL ÇEKEREK GELECEĞE BİLGİ BELGE VE ARŞİV BIRAKARAK GÖREVİMİZİ ZORDA OLSA YAPTIK HATAYDA ÇEKTİĞİM BELGESELİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
Deprem Felaketin den Hemen sonra Hatay bölgedinde iki gece üç gün belgesel çekimi ve araştırma yazısı hazırladım
Belgeselcinin Not Defteri
İsmail Kahraman
BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI HATAY
28 Mayıs 2023İsmail Kahraman
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcinin not defterinde 28 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/belgeselci-gozu-ile-deprem-oncesi-ve-sonrasi-hatay.htmlÜlkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda ilk deprem gerçeği ile 1992 yılında Erzincan depremi ile karşılaştım.Erzincan depreminden hemen sonra gazeteci ve belgeselci olarak Erzincan’da gördüğüm deprem görüntüleri beni derinden üzdü.Erzincan’ın o dönem valisi merhum Recep Yazıcıoğlu’nun Erzincan depremi ile ilgili hazırlayıp gönderdiği kitap halen İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemize kitap hediye etti.DEPREM FELAKETİNDEN BİR YIL ÖNCE 26 MAYIS 2022 TARİHİNDE HATAYDA BELGESELLER ÇEKMİŞTİK https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lUhttp://www.gebzegazetesi.com/gundem/antakyadan-hataya-belgesel-tadinda-devri-alem-h43766.htmlDEPREMDEN SONRA HATAYGazetecilik ve belgeselcilik tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktır. 50 yakın dünyanın dört bir tarafında araştırmalar yapan ve belgeseller çeken sosyal sorumluluk projeleri yürüten başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün birçok tv de yayınlanan devri alem belgesel programları hazırlamayı görev kabul ettim.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6. büyüklüğündeki iki depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay’da enkazlar kaldırıldıktan sonra gelinen son nokta içler acısıydı. O görüntüler deprem felaketinin ne kadar büyük ve yıkık olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Bizde yaşanan bu felaketin ardından gazetemiz www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak gittik ve canlı birebir şahit olduk.DEPREMİN YOK ETTİĞİ HATAY’DA DEPREMDEN HEMEN SONRA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZhttps://youtu.be/78YieVuOX0QTRT TARAFINDAN HABER YAPILAN 17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNE GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ https://www.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPTIĞIMIZ www.avrasyagazetecilerdernegi.com DEPREM BİLİNCİ SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZwww.deprembilinci.comGAZETE GEBZE’DE YAYINLANAN MAKALEMİZ https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/hataydan-canli-yayinlarla-deprem-gercegi.htmlDEPREM ÖNCESİ HATAY’DAN GÖRÜNTÜLER Akdeniz Sahilleri Hatay Samandağ Vakıflı Köyünde Belgesel ÇekiyoruzDevri alem belgesel tv programı olarak Hatay’ın Samandağ ilçesinde Ermeni vatandaşlarınızın toplu olarak yaşadığı Vakıflı Köyünde Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz ile ilgili belgesel çekip köyün tarihi ile ilgili 90 yaşındaki Ermeni vatandaşımız ile konuşup bizler için flüt çalıp söylediği Sarı gelin türküsünü Türkçe ve Ermenice olarak dinledik.Vakıflı Köyü İkinci Mahmut döneminde kurulan Osmanlı Dönemi vakıflarından bir vakıf Musa Dağı eteklerinde Hıdırlı köyünde İsa Peygamber Çınarı altında abı hayat ölümsüzlük suyundan içip Musa Dağı’ndan şırıl şırıl akan derenin kenarında portakal ağaçları altında oturup yorgunluk giderdik. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286770741477520&id=100004338481610&mibextid=qC1gEaHATAY’A VEDA EDEREK GEBZE’YE DÖNÜYORUZ.
Hatay’da üç günde devri alem diyerek belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Memlüklüler döneminde yapılan Ulu Camide dua ederek Gebze’ye dönerken gönlümüz ve kalbimiz vakıf medeniyetinin muhteşem eserlerinin olduğu Hatay’da kalıyor.Bir Vakıf Medeniyetinin güzelliğini sergileyen Vakıflı köyünde 90 yaşındaki Ermeni vatandaşı Panıs Çapar bizleri uğurlarken flütü ile Sarı gelin türküsünü seslendiriyordu.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2287163051438289&id=100004338481610&mibextid=qC1gEaDEPREM ÖNCESİ HATAY’DAN GÖRÜNTÜLER. Hatay Samandağ Titus Su Kanalları ve Beşik Mağarası’nda Belgesel Çektik https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286955628125698&id=100004338481610&mibextid=qC1gEaDünya Tarihi boyunca su çok önemli olmuş, suya ve su kaynaklarına hâkim olanlar üstün medeniyetler kurmuş, Su kaynakları kutsal kabul edilmiş Allah cc. Kuran-ı Kerim’de birçok ayette sudan söz etmiş.Hatay’a bizleri davet eden değerli arkadaşım ve öğretim üyesi Prof. Dr. Sefa Saygılı Bey aslen Hatay Belen ilçesinden doğduğu şehri tanıtmak için büyük çaba sarf ediyor. Samandağ ve Titus Mağaralarını da beraber geziyoruz.Hatay Samandağ Akdeniz sahilleri Musa Dağ’ı eteklerinde 2000 yıl önce suları kontrol etmek erozyon ve sel felaketini önlemek için yapışmış su kanalı gerçekten çok etkileyici ve değerli. Rehber Aycan Bey’in rehberliğinde insanı hayrete düşüren su kanallarında çekim yaparken binlerce yıllık tarihi geçmişe şahitlik yapan bölgede olmak duygulandırdı. Bu tünel ve mağaraları yaparken çalışanların çektiği çile ve ölen insanları düşündüm.Titus Tüneli ve Beşikli MağaraHatay’ın Samandağ ilçesi Çevlik Örenyeri yakınında bulunan tünel İ.Ö.1’nci yüzyılda yapılmıştır. Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasian şehrin etrafını dolanacak, böylece akıntıların yönünü değiştirecek bir tünelin yapımını emretmiştir. İnşaat İ.S.69 yılında başlamış, İ.S.81 yılında Halefi ve oğlu Titus tarafından bitirilmiştir.Tünel inşasında Roma lejyonerleri ve köleler çalışmıştır. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindedir. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olup, içerisinde bölümler halinde on iki mezar vardır. Mezarlar birbirlerinden duvarlar ile ayrılmıştır. Bu taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle inilmektedir. Kayaların oyulması ile meydana getirilen, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler orijinallerine uygun biçimde yapılmıştır.Titus Tüneline nasıl gidilir?Samandağ ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olan Titus Tüneli’ne Samandağ’dan hareket eden servislerle gidilebilir. Özel araçla gidenler yön tabelalarını takip ederek ulaşabilirler. Aynı zamanda önemli bir antik liman kenti olan Seleucia Pieria da görülebilir. (Kaynak: İskenderun Kaymakamlığı Web Sitesi) ve devri alem tv arşivi ( https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2023/05/28/belgeselci-gozu-ile-deprem-oncesi-ve-sonrasi-hatay/ )
(Ömer İLGEÇ)