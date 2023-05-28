BELGESELCİLİĞİN ÖNEMİ VE DEPREM BÖLGELERİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM

KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE TÜM DEPREM ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ.









İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİNDE GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİNDE GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ









17 Ağustos Marmara Depreminden 6 Şubat Kahraman Maraş a Depremler Tarihi Belgeseli









DEPREM FELAKETİNDEN HEMEN SONRA ÇOK ZOR ŞARTLARDA HATAYA GİDİP BELGESEL ÇEKEREK GELECEĞE BİLGİ BELGE VE ARŞİV BIRAKARAK GÖREVİMİZİ ZORDA OLSA YAPTIK HATAYDA ÇEKTİĞİM BELGESELİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ









Deprem Felaketin den Hemen sonra Hatay bölgedinde iki gece üç gün belgesel çekimi ve araştırma yazısı hazırladım





Belgeselcinin Not Defteri

İsmail Kahraman









BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI HATAY





28 Mayıs 2023İsmail Kahraman

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcinin not defterinde 28 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz



