GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden dev eğitim desteği. Bu yıl 30 bin öğrenci, 392 milyon TL alacak; Başkan Büyükakın, ilk taksitlerin yattığını açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sağladığı eğitim desteği burs programı sonuçları açıklandı. Başkan Tahir Büyükakın, yaklaşık 30 bin öğrencinin 392 milyon TL alacağı desteğin eylül, ekim ve kasım ayı taksitlerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu, “Güle güle harcayın” dileğinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden dev eğitim desteği. Bu yıl 30 bin öğrenci, 392 milyon TL alacak; Başkan Büyükakın, ilk taksitlerin yattığını açıkladı

17 Kasım 2025 Pazartesi 12:49

 SONUÇLAR 29 EKİM’DE AÇIKLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin öğrencilerini 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de yalnız bırakmadı. Heyecanla beklenen burs sonuçlarının 29 Ekim’de açıklanmasıyla birlikte destek almaya hak kazanan öğrenci sayısı ve ödenecek toplam tutar belli oldu. Buna göre ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 20 bin 100 öğrenciye 226 milyon 125 bin TL, liseye giden 5 bin 861 öğrenciye 65 milyon 936 bin 250 TL, üniversite öğrenimi gören 3 bin 990 öğrenciye ise 99 milyon 775 bin TL burs desteği sağlanacak. 30 bin öğrenciye, eğitim-öğretim döneminde ihtiyaçlarını gidermesine destek olacak burs desteğiyle Kocaeli genelinde yaklaşık 392 milyon liralık eğitim desteği verilecek.

 

BÜYÜKAKIN: GÜLE GÜLE HARCAYIN

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için belirlenen aylık 1.250 TL’lik eğitim yardımı 9 ay boyunca verilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; burs başvuruları kabul edilen öğrencilerin eylül, ekim ve kasım ayı ücretlerinin hesaplara yatırıldığını müjdeledi. Seçim beyannamesinde 20 bin öğrenciye destek taahhüt ettiklerine hatırlatan Baykan Büyükakın, bunu 30 bin öğrenciye çıkardıklarını belirtti. Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için üzerlerine düşeni yapmaya devam ediyoruz.  Sevgili öğrenciler, Güle güle harcayın; Allah zihin açıklığı versin. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

 

ÜNİVERSİTELİLER DE UNUTULMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yine dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına destek olmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla eğitim desteği programını hayata geçirdi. Büyükşehir bu destekten yararlanacak üniversite öğrencilerine yönelik aylık 2.500 TL’lik burs desteğini 10 ay boyunca sağlayacak. İlk ödemeler 15 Ocak 2026’da yapılacak. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait dört aylık ödeme, ocak ayı bursuyla birlikte yatırılacak. Tüm ödemeler, öğrencilerin 41 Kart hesaplarına aktarılacak.

 

41 KARTLAR TESLİM ALINABİLİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteği programı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Dar gelirli öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla verilen burs ödemeleri, 41 Kart aracılığıyla yapılacak. Eğitim desteğinden yararlanmaya hak kazanan ancak 41 Kartı bulunmayan vatandaşlar, en yakın Sosyal İletişim Merkezi’ne başvurarak kartlarını teslim alabilecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in hibeli tohumları toprakla buluştu Büyükşehir’in hibeli tohumları toprakla buluştu
Kartepe Teleferik bakıma giriyor Kartepe Teleferik bakıma giriyor
Deneyimli gazeteciler, Kocaeli’nin spor basın tarihini anlattı; 1975’den günümüze Kocaeli spor basını Deneyimli gazeteciler, Kocaeli’nin spor basın tarihini...
Kocaeli’de manda sayısı Büyükşehir’in desteğiyle artıyor Kocaeli’de manda sayısı Büyükşehir’in desteğiyle...
Sonbahar, huzurun adresi Ormanya’da bir başka Sonbahar, huzurun adresi Ormanya’da bir başka
Tarihi gerçek bu sempozyumda gün ışığına çıkarıldı; Lüleci: İzmit, 1936 yılında spor kenti seçildi Tarihi gerçek bu sempozyumda gün ışığına çıkarıldı;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’in hibeli tohumları toprakla...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı destek programlarını...

Haberi Oku