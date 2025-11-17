Büyükşehir’in hibeli tohumları toprakla buluştu

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE DEV TOHUM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de ekilmedik tarla kalmaması için tarımsal destekleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yılki destek kapsamında 3 bin 900 çiftçiye ulaşıldı. Üreticilere 9.200 paket süt otu, 22.000 paket arpa ve 4.400 paket yem bezelyesi dağıtılırken, toplam 1.450 ton tohum yüzde 75 hibe ile verilerek toplamda 110.000 dekar alan desteklenmiş oldu. Sulama alanlarının genişletilmesiyle Kocaeli üreticisi, üç mahsul alma fırsatı yakaladı.

TARIM VE HAYVANCILIĞA 1,3 MİLYAR TL’LİK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan tarım ve hayvancılığa destek kapsamında, 2019’dan bu yana altyapı, ulaşım, enerji, mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu ve modern sera gibi alanlarda 83 projeye toplam 1,3 milyar TL katkı sağlandı. Büyükşehir, bu desteklerle çiftçilerin gelirini artırmayı ve üretimin kesintisiz devamını hedefliyor.

“BURASI ARTIK ALMANYA GİBİ OLDU”

Büyükşehir tarafından tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla verilen desteklerden memnun olan çiftçiler, köylerinin artık Avrupa’nın köyleriyle yarıştığını vurguladı. Mülküşehsuvar Mahallesi Tekerler Köyü’nde ailesiyle birlikte süt hayvancılığı yapan Ömer Faruk Çakır, belediyenin tohum ve sulama desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır, “Şu an ekimini yaptığımız arpa tohumlarını belediyemiz sağladı. Üniversiteyi süt ve süt hayvancılığı üzerine bitirdim. Edindiğim bilgileri üretimde kullanıyorum. Sulama sistemleri sayesinde üretimimiz arttı. Mahsulümüzü kendimiz pazarlıyor, Sakarya ve İzmit bölgesine satıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, vermiş olduğu her türlü destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burası bizim için adeta bir Almanya gibi oldu” ifadelerini kullandı.

“SULAMA SAYESİNDE ÜÇ MAHSUL ALIYORUZ”

Aynı köyün muhtarı Mücahit Sevim ise sulama havzasının verime etkisini vurguladı. Sevim, “Daha önce tek mahsul buğdayda 400-500 kilo alıyorduk, şimdi 700 kiloya ulaştık. Sulama sayesinde üç mahsul alma fırsatımız doğdu. Buğday ve mısırdan sonra şimdi de arpa ekiyoruz. Eskiden su sıkıntısı yüzünden ürünler tarlada kalıyordu. Kandıra yolunda sulama sistemini görünce ‘Acaba bize de olur mu?’ diye konuşmuştuk. Tahir Başkanımıza talebimizi ilettik ve kısa sürede olumlu yanıt aldık. Tahir Büyükakın’a ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“VERİMİMİZ ARTTI, MEMNUNUZ”

Hayvancılık ve sebze üretimiyle uğraşan Önder Çakır, atadan gelen bir gelenek olarak arpa, buğday ve sebze ektiklerini söyledi. Çakır, “Büyükşehir’den arpa, bezelye ve süt otu tohumları alıyoruz. Sulama sistemini getirdiler. Artık üç verim alıyoruz. Büyükşehir’den ve bütün çalışanlardan Allah razı olsun. Verimimiz arttı, memnunuz. Çok güzel şeyler oluyor” dedi.

“BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

İshakçılar Karakadılar Mahallesi’nde 25 yıldır çiftçilik yapan Erkan Genç ise “Mısır hasadından sonra arpa ekiyoruz. Aldığımız tohumlar sayesinde bu sıkıntılı günlerde biraz rahatlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ”

Derince Çavuşlu Mahallesi Kümeevler bölgesinde baba mesleğini sürdüren Coşkun Özcan, baba mesleği olarak tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Özcan, “Yüzde 75 hibeli arpa tohumlarıyla ekim gerçekleştiriyoruz. Yıllardır devam eden destek programlarından faydalanıyoruz. Bu sene de nasiplendik. Çiftçiyi düşündüğü için başkanımıza teşekkür ederiz. Her zaman arkasındayız” diyerek, çiftçi dostu olan Başkan Büyükakın’a desteğini vurguladı.





(Emre KAHRAMAN)