Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 21-23 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Kocaeli Bilişim Fuarı” alanında öncü şirketleri ve dijital çağa merak duyanları bir araya getirecek. Fuarın düzenleneceği 3 gün boyunca dijital çağın kalbi Kocaeli’de atacak.

“BİLİŞİM ÜSSÜ KOCAELİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir fuara daha imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce birçok fuar ve sempozyumla Kocaeli’nin adını ulusal çapta duyuran Büyükşehir Belediyesi bu kez; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret Odaları, MARKA ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle Bilişim Üssü Kocaeli’de “Bilişim Fuarı” düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Bilişim Fuarı’nın güçlü işbirliği ile tüm Türkiye’nin bilişim fuarı haline gelmesi hedefleniyor.

BİLİŞİM FUARI’NIN LANSMAN ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin önde gelen teknoloji buluşmalarından biri olan Bilişim Fuarı’nın lansmanı Sekapark Maide Restoran’da gerçekleşti. Fuar programının detayları ile paylaşıldığı lansmana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Sandalcı, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Gebze Teknik Üniversitesi TTO Genel Müdürü Önder Başkaya katılım sağladı.

KOCAELİ’DE BİR İLK; 5G DENEYİMİ FUARDA YAŞANACAK

Eğitimden spora, tıbbi bilimlerden müziğe kadar tüm konuların konuşulacağı oturumları kapsayan Bilişim Fuarı’nın lansman etkinliğinde açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Sandalcı, tüm oturumlardan çıkan çıktıların kitaplaştırılarak gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti. Sandalcı, “Kocaeli’de ilk 5G deneyimi operatörlerimizin de verdiği destek ile Kocaeli Bilişim Fuarı’nda halkımızın hizmetine sunulmuş olacak” diyerek vatandaşları 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Bilişim Fuarı’na davet etti.

SEKTÖRÜN NABZI BİLİŞİM FUARI’NDA TUTULACAK

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Bilişim Fuarı’nın geçtiğimiz yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırladığını paylaşarak başladığı konuşmasında, “Bilişim Fuarı’mız bu yıl 3 gün boyunca sektörün nabzını tutacak. Bu buluşma Kocaeli’nin dijital dönüşümde neden Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunun göstergesi” ifadelerinde bulundu. KSO Başkanı Zeytinoğlu ise, “Bilim teknolojilerinin önemini hepiniz biliyorsunuz. 20 yıl önce ekonomik sahada olmayan şirketlerin bugün ilk 10’da olduğunu ve 100 yıllık firmaların önüne geçtiğini görmüş olduk” dedi. Zeytinoğlu, aynı zamanda Bilişim Fuarı kapsamında gerçekleştirilen işbirliğinin önemine dikkat çekti.

KOCAELİ BİLİŞİM MERKEZİ OLMA YÖNÜNDE ADIMLAR ATIYOR

KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren ise, Kocaeli Üniversitesi olarak Kocaeli’de gerçekleştirilen tüm programlara katılarak desteklemeye çalıştıklarını ifade etti. Bilişim konusunun önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Eren, “Kocaeli kentimiz bir bilişim merkezi olma yönünde önemli adımlar atıyor. Büyükşehir belediyemizin öncülüğünde gerçekleştirilen bilişim programlarında üniversitede üretilen bilgiyi toplumumuza ulaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

45 OTURUM, 124 KONUŞMACI

Bilişimden sanayiye, eğitimden akıllı şehirciliğe çağın teknolojilerinin yeniden tanımlanacağı Kocaeli Bilişim Fuarı, 21-23 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 95 ulusal ve uluslararası şirketin katılarak stant açacağı Bilişim Fuarı’nda düzenlenecek panel, teknoloji sunumu, deneyim sunumu, proje ve destekler olmak üzere 45 oturumda 124 konuşmacı çağın teknolojilerinin bugününü ve yarınını ziyaretçilerle sunacak.

FUAR SONRASI KİTAP OLUŞTURULACAK

Bilişim Fuarı’nda alanında uzman sektör temsilcileri, kamu görevlileri ve akademisyenler bilişimden sanayiye, eğitimden siber güvenliğe, eğitim, tarım, hukuk, spor, siber güvenlik müziğe uzanan geniş bir zeka başta olmak üzere düzenlenecek 24 panelde çağın teknolojilerini yeniden tanımlıyor olacak. Bilişim fuarında oturumların tamamı fuar sonrası derlenerek kitap haline gelecek ve Bilişim Fuarı yayını oluşturulacak.

STARTUPLAR ve GİRİŞİMCİLER YATIRIMCI İLE BULUŞUYOR

Ayrıca startuplar ve girişimciler projelerini, başarı hikâyelerini ve yenilikçi vizyonlarını Bilişim Fuarı’nda yatırımcılarla paylaşacak. Teknofest, NASA gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceye giren Kocaeli’nin gururu gençler bilişim fuarında sahnede olacak.

SÜRPRİZ ETKİNLİKLER SİZLERİ BEKLİYOR

Bilişim Fuarı aynı zamanda vatandaşların teknolojinin geldiği son noktayı deneyimlemesi için sürpriz etkinliklere ve workshoplara sahne olacak. Bilişim fuarına gelecek ziyaretçiler yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacak.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ, ONLİNE KAYIT ALINACAK

Paneller, oturumlar ve sunumların tamamı bireysel ve kurumsal katılımlara açık olacak. Oturumlara katılan kayıtlı ziyaretçilere “Dijital Katılım Belgesi” verilecek. Etkinliklere ve oturumlara kayıt olmak www.kocaelibilisimfuari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.





(Emre KAHRAMAN)