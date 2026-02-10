ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ

Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) tarafından düzenlenen XI. Anadolu Medya Çalıştayı'na katılmak üzere Ankara'dayız. "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" üzerine gerçekleştirilen istişare toplantısına katılarak görüş ve önerilerimi paylaştım; UBK'dan "Vefa ve Onur Ödülü" aldım.

UBK BAŞKANINA TEŞEKKÜR

Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen gazeteci arkadaşlarla medya meslek birliği kurulması konusunda istişarelerde bulunduk. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta değerli arkadaşım UBK Genel Başkanı Şakir Gürel olmak üzere herkese teşekkür ederim.





KİMLER KATILDI?

Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) Anadolu Medya Çalıştayı'na; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, geçmiş dönem Dışişleri ve Aile Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Ankara Barosu Başkanı, milletvekilleri, üniversite öğretim üyeleri, basın meslek kuruluşu başkanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN UBK ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞUYOR

Ankara'da Uluslararası Basın Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Basın Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu Bağlamında XI. Anadolu Medya Çalıştayı"nda, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın konuşması an itibarıyla Devri Alem TV ve Gebze Gazetesi'nde canlı yayınlanıyor.

BÜYÜKELÇİ YAVUZ SELİM KIRAN UBK ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞUYOR

Dışişleri ve Aile Bakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Büyükelçi Yavuz Selim Kıran'ın konuşması, XI. Anadolu Medya Çalıştayı kapsamında Devri Alem TV ve Gebze Gazetesi ekranlarında canlı olarak izleyiciyle buluşuyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ GÜLER UBK ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞUYOR

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler’in çalıştaydaki hitabı, Devri Alem TV ve Gebze Gazetesi'nden canlı yayınlanmaktadır.

ULUSLARARASI BASIN KONFEDERASYONU'NDAN ONUR ÖDÜLÜ

UBK’nın Ankara’da düzenlediği Anadolu Medya Çalıştayı’nda çok özel bir an... Onur Ödülü.

Yarım asrı geçen gazetecilik ve belgeselcilik kariyerime "Onur ve Vefa Ödülü" almanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Sektörümüzün geleceğini konuştuğumuz bu verimli organizasyonda ödülümü; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız ve Büyükelçimiz Sayın Yavuz Selim Kıran ile UBK Genel Başkanı Şakir Gürel'in elinden aldım. Nazik takdirleri ve vizyoner konuşmalarıyla günümüze değer kattılar. Sayın Bakanımız Yavuz Selim Kıran'a ve vefalı dostum Şakir Gürel'e şükranlarımı sunuyorum.

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar tarafından hazırlanan ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan, hayatımı konu alan "KAHRAMAN: Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü" belgeselini de bu vesileyle sizlerle paylaşıyorum:

https://www.youtube.com/watch?v=l3u_G18FTc0



ANADOLU MEDYA MESLEK BİRLİĞİ ÇALIŞTAYINDA YAPILAN KONUŞMALAR

XI. Anadolu Medya Çalıştayı Ankara’da Başladı: Medya Meslek Birliği İçin Kritik Adım

Anadolu Medya Çalıştayı, medya sektörünü yasal bir statüye kavuşturmak ve "Medya Meslek Birliği" kurmak amacıyla Ankara’da toplandı. Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK), bu zirveyle sektör temsilcilerini ve devlet yetkililerini bir araya getirdi. Katılımcılar, Türkiye’de gazetecilik mesleği için yasal bir oda yapısının artık zorunluluk olduğunu; bu adımın mesleki standartları yükseltip dezenformasyonu önleyeceğini vurguladılar.

Çalıştayın açılışında konuşan UBK Genel Başkanı Şakir Gürel, mesleki öz denetimin önemine dikkat çekerek mesleki itibarı koruyacak yasal bir düzenleme istediklerini belirtti. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise yerel basının sorunlarına değinerek kurulacak birliğin sektöre büyük bir dinamizm katacağını ifade etti.

Katılımcılar ve Kritik Mesajlar Çalıştaya İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi Güler, Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ve Ordu 20. Dönem Milletvekili Hasan Öz gibi önemli isimler katıldı.

UBK Genel Başkanı Şakir Gürel, gazetecilikte bir meslek odasının bulunmamasını sistemsel bir boşluk olarak tanımladı. Gürel, mesleğin aktarlar veya fotoğrafçılar odasına kaydedildiği bir düzende öz denetimin mümkün olmadığını vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yapay zekanın hayatı kuşattığı bu dönemde dezenformasyon riskinin arttığını belirterek, basının kendi oto-kontrol mekanizmasıyla yanlışlara "dur" diyebilmesi gerektiğini ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi Güler, sektördeki denetimsizliğin büyük bir problem olduğunu; "iddia ediliyor" ifadesiyle yapılan sınırsız suçlamaların mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, basın özgürlüğünün "hakikatin özgürlüğü" olduğunu savundu. Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ise gazetecilerin emeğinin korunmasının insani bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Ordu 20. Dönem Milletvekili Hasan Öz ise gazetecilerin kendi "anayasalarını" oluşturmaları gerektiğini hatırlattı.

Çalıştay Ajandası: 4 Kritik Başlık İçişleri Bakanlığı destekli proje kapsamında iki gün sürecek oturumlarda dört ana başlık karara bağlanacak:

Medya otoritesinin tam veya yarı bağımsız yapı ihtiyacı. Gazeteci sıfatının kimlere verileceği. Kurulacak birliğin yasal yetkileri. Mesleki düzenlemelerin basın özgürlüğü üzerindeki etkileri.

Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Güven Çalıştayda sadece mevzuat değil, dijital dezenformasyon ve yeni tehditler de masaya yatırıldı. Uzmanlar, etik ihlallerin yaptırımsız kalmaması, eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin şart olduğunu belirterek; medyaya olan güvenin yeniden tesisi için şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yaptılar.